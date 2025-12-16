Suscribirse

Bogotá

Hoy hubo fuertes lluvias y granizo en varias zonas de Bogotá: Esto dijo el Idiger

También se han anunciado inundaciones en diferentes corredores viales.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 10:08 p. m.
Fuertes lluvias y granizo en Bogotá.
Fuertes lluvias y granizo en Bogotá. | Foto: Redes sociales: ÚltimahoraCol/Montaje:Semana

Bogotá registró este martes, 16 de diciembre, fuertes lluvias generalizadas y zonas con granizo. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) informó que en este momento llueve en varias localidades de la ciudad, entre ellas Usaquén, Suba, Teusaquillo, Chaímero, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires y Ciudad Bolívar.

También señalan granizadas en el norte de la ciudad, con mayor presencia en localidades como Suba, Usaquén y Chapinero. Ante la granizada en el extremo norte, se recomendó precaución a los conductores por la reducción de visibilidad y el posible deslizamiento de agua sobre la vía.

Debido a las fuertes precipitaciones también se han anunciado inundaciones en diferentes corredores viales de la ciudad, en imágenes han circulado video principalmente de la Avenida Séptima y en la Avenida Circunvalar.

Contexto: Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

¿Dónde mirar el reporte minuto a minuto?

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) ofrece mapas y datos en tiempo real sobre intensidad y localización de las lluvias; Idiger recordó la existencia de esa herramienta como fuente para seguir la evolución del fenómeno y la ubicación exacta de las precipitaciones en la ciudad. Los usuarios pueden consultar el SAB para verificar en qué puntos de Bogotá se presentan lluvias en este momento.

Las cuentas oficiales han llamado a manejar con cautela en sectores afectados por la lluvia y el granizo, debido a la menor visibilidad y el pavimento resbaladizo. Si se presenta alguna emergencia también se pueden reportar por la línea 123 y mantenerse atento en la actualizaciones del SAB.

Contexto: Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santa Fe, en Bogotá

Las lluvias registradas durante la tarde han tenido impacto directo en la movilidad y en las actividades que se realizan dentro de la ciudad. Para quienes tenían planes al aire libre, las condiciones del clima han llevado a que se reduzca la actividad en espacios descubiertos durante los momentos de lluvia más intensa, en particular en el norte de Bogotá.

Contexto: Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

Diciembre hace parte del cierre de la segunda temporada de lluvias en Bogotá, un periodo que suele extenderse hasta mediados del mes. Durante estas semanas, es común que se presenten precipitaciones intermitentes, principalmente en horas de la tarde y la noche, acompañadas de aumento en la nubosidad y ligeros descensos de en la temperatura.

Estos episodios pueden variar en intensidad y, en algunos casos, generar encharcamientos temporales en distintos puntos de la ciudad, según el comportamiento habitual del clima registrado en la capital por las entidades de monitoreo meteorológico, como el Ideam.

