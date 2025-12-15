Suscribirse

4 Patas

Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santa Fe, en Bogotá

Layla escapó porque la asustaron los estruendos de la pólvora. Su familia la busca desesperadamente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 10:51 p. m.
Laila, perrita perdida en el centro de la ciudad
Laila, perrita perdida en el centro de la ciudad | Foto: Andrea, propietaria de Layla

Una familia del barrio El Balcón, en la localidad de Santa Fe, clama por ayuda para encontrar a su perrita Layla, que se perdió el pasado viernes 12 de diciembre entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m., cerca del barrio Las Cruces.

Layla escapó de su hogar tras una fuerte detonación de pólvora que la hizo salir corriendo despavorida. Según sus dueños, Layla, que en su edad adulta ha desarrollado un marcado temor a los fuegos artificiales, se mostró extremadamente sensible ante el ruido.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Layla, por favor contactarse al número: 3193133054, su familia está preocupada y la esperan en casa.

Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santafe
Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santafe | Foto: Andrea, propietaria de Layla

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Oficializan dos nuevos puentes festivos en Colombia: así queda el calendario de 2026

2. Así reaccionó Paloma Valencia a su designación como candidata presidencial del Centro Democrático

3. INS confirmó llegada de los virus A(H1N1) y A(H3N2) a Colombia: estas son los cuidados que debe tener en cuenta

4. TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

5. “Hoy pienso subir el salario mínimo”: Gustavo Petro sorprendió con declaración en pleno evento público

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerroBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.