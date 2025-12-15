Se busca a Layla, perrita perdida en la localidad de Santa Fe, en Bogotá

Una familia del barrio El Balcón, en la localidad de Santa Fe, clama por ayuda para encontrar a su perrita Layla, que se perdió el pasado viernes 12 de diciembre entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m., cerca del barrio Las Cruces.

Layla escapó de su hogar tras una fuerte detonación de pólvora que la hizo salir corriendo despavorida. Según sus dueños, Layla, que en su edad adulta ha desarrollado un marcado temor a los fuegos artificiales, se mostró extremadamente sensible ante el ruido.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Layla, por favor contactarse al número: 3193133054, su familia está preocupada y la esperan en casa.