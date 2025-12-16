Suscribirse

Bogotá

Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

En un operativo de 10 meses, liderado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, se desarticuló a Los Bautistas.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 12:42 p. m.
El Gaula de Bogotá desarticuló la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras diez meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló a Los Bautistas, señalada como la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país.

En un operativo liderado por el Gaula y coordinado con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas 33 personas y se imputaron cargos a seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada en concurso homogéneo y sucesivo.

De acuerdo con las autoridades, la organización operaba principalmente desde las cárceles La Picota y El Buen Pastor, desde donde coordinaba extorsiones digitales contra ciudadanos en distintas regiones del país.

Durante las pesquisas, los investigadores analizaron cerca de 4,8 millones de datos relacionados con líneas telefónicas y movimientos bancarios, lo que permitió reconstruir la estructura y el alcance del grupo criminal.

El Gaula de Bogotá desarticuló la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El modus operandi incluía la creación de perfiles falsos en redes sociales, en los que los delincuentes se hacían pasar por mujeres para entablar contacto con sus víctimas, en su mayoría hombres.

Una vez ganaban su confianza, trasladaban la conversación a WhatsApp y exigían pagos a cambio de no difundir material íntimo, bajo amenazas de señalarlos públicamente como presuntos pedófilos o violadores.

En otros casos, los extorsionistas se hacían pasar por menores de edad o por falsos funcionarios judiciales, enviando supuestas órdenes de captura para presionar pagos que iban desde los 100.000 hasta los cinco millones de pesos.

El Gaula de Bogotá desarticuló la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las investigaciones también revelaron la existencia de una estructura jerárquica con cabecillas, coordinadores, financieros y recolectores de dinero, así como la presunta participación de exfuncionarios del Inpec y familiares de estos.

Entre los capturados figura alias Pedro, señalado como principal cabecilla, y alias Omar, exfuncionario del Inpec que, desde prisión, habría coordinado un “call center criminal”.

Durante 16 diligencias de allanamiento realizadas en Bogotá, Soacha, Villavicencio y Cali, las autoridades incautaron un arma de fuego, 30 celulares, 55 tarjetas SIM y múltiples dispositivos de almacenamiento.

Según la Policía, la red habría generado rentas criminales por cerca de 17.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. En lo corrido de este año, el delito de extorsión registra una reducción del 23 por ciento en Bogotá, con 573 casos menos frente a 2024.

