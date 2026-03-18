Policía busca a ladrones que, en manada, robaron y golpearon a trabajador de El Heraldo: quedaron grabados en cámaras de seguridad

Integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentran analizando cámaras de seguridad del barrio Villate donde delincuentes, en manada, robaron y golpearon a Alexander Cáceres, un trabajador del periódico El Heraldo.

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El hecho de inseguridad ocurrió en el suroccidente de la capital del Atlántico, cuando el hombre llegó en su motocicleta hasta un negocio para entregar los periódicos para la venta.

En ese momento, aparecieron los delincuentes a bordo de motocicletas, lo intimidaron, le quitaron su medio de transporte y hasta los ejemplares que debía repartir en la ciudad. Además, el trabajador del diario barranquillero fue brutalmente golpeado por los ladrones que luego se dieron a la huida.

En total, fueron siete ladrones en cuatro motocicletas que están siendo individualizados por las autoridades para que respondan ante la justicia por estos hechos. El hombre, malherido, fue auxiliado por unas personas en un carro, quienes lo trasladaron hasta un CAI de la Policía, donde le tomaron la declaración y luego se fue caminando hacia su casa.

Tras instaurar las respectivas denuncias, Cáceres afirma que fue contactado por desconocidos que le solicitaron la suma de dos millones trescientos mil pesos como “rescate” para devolverle su motocicleta.

“Yo llegué al trabajo a las 12:00 de la madrugada del lunes y salí a hacer ruta de reparto a las 12:40. Llegué a Villate a las 2:45 y cuando entregué el periódico, veo que vienen varios muchachos en moto. Los tipos me requisaron y me dijeron que si me iba a hacer matar… Yo no llevaba nada de valor. Eso les daría rabia. Ahí es cuando empezaron a pegarme en la cabeza, en los brazos, en las piernas y las costillas. Después se llevaron mi moto”, dijo el hombre en diálogo con una periodista de esa casa editorial.

Asimismo, sostuvo: “La moto es mi vehículo de trabajo, y con esta transporto a mi familia. Espero recuperarla”.

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Por su parte, el teniente coronel Andrés Narváez Solarte, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que han designado un equipo especial para la búsqueda de estos delincuentes.

“La Policía Nacional rechaza los hechos acaecidos en el barrio Villate, donde un ciudadano es golpeado y posteriormente hurtada su motocicleta. De igual forma, ha dispuesto un grupo de investigación criminal con el fin de identificar, judicializar y capturar a los responsables de este hecho”, dijo el oficial.

Se espera que en los próximos días desde la Policía Metropolitana de Barranquilla puedan dar más detalles del caso que ha generado conmoción en la capital del Atlántico.