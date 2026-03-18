Atlántico

Estos son los tres sujetos que se fugaron de la cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla

Alcaldía pidió a la empresa de seguridad investigar esta fuga. Hay una millonaria recompensa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

18 de marzo de 2026, 7:45 a. m.
Presuntos criminales que escaparon de la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla y presuntos criminales que se escaparon.
Presuntos criminales que escaparon de la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla y presuntos criminales que se escaparon. Foto: Suministrado a SEMANA.

Tres presuntos delincuentes se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, situada en el sur de la ciudad, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Esto fue lo que activó la amenaza de bomba en el aeropuerto de Barranquilla: Aerocivil y Policía responden

Ante esta situación, desde la Alcaldía, con apoyo de la Policía Metropolitana, dieron a conocer que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información que permita la recaptura de estas personas.

“Se coordinaron acciones con la fuerza pública para realizar un ‘Plan Candado’ en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”, indicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Asimismo, se conoció que hubo la conformación de un grupo interdisciplinario para la búsqueda de los tres sujetos que fueron identificados como Gabriel Garcelan Del Castillo, Carlos Andrés Carriosa Hernández y Abel Moisés Ramos Jiménez, quienes son sindicados de delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Barranquilla

Cortes de luz en más de 15 barrios de Barranquilla y sectores aledaños este miércoles 18 de enero de 2026: conozca los horarios

Barranquilla

Esto fue lo que activó la amenaza de bomba en el aeropuerto de Barranquilla: Aerocivil y Policía responden

Barranquilla

Barranquilla apuesta por los ‘Buenfluencers’: la estrategia que busca transformar a estudiantes en líderes digitales

Barranquilla

Policía descarta amenaza de explosivos en aeropuerto de Barranquilla: varios pasajeros fueron bajados de los aviones

Barranquilla

Qué hacer para evitar ser víctima de extorsión: guía del Gaula de la Policía de Barranquilla

Nación

Así fue como la Dijín abatió a Comando 60, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras en Cesar

Barranquilla

Gaula de la Policía revela nuevas modalidades de extorsión en Barranquilla: “Los ubicamos con tecnología de punta”

Barranquilla

El duro reclamo del gobernador del Atlántico al Gobierno Petro por crisis en el servicio de energía

Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla.
Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla. Foto: Colprensa

Las autoridades precisaron que solicitaron a la empresa de seguridad privada encargada de la seguridad del sitio una investigación rigurosa para poder establecer qué fue lo que ocurrió y cómo fue que se dio la fuga.

“El Distrito solicitó a la empresa de seguridad privada encargada de la seguridad del centro carcelario que se realice una investigación interna y se entregue a la Administración distrital y los entes de control un informe en el que se detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos que derivaron en la fuga de estos privados de la libertad”, precisaron.

Policía descarta amenaza de explosivos en aeropuerto de Barranquilla: varios pasajeros fueron bajados de los aviones
Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla para dar con los responsables. Foto: Suministrada a SEMANA.

Al tiempo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que pueda entregar información que permita la ubicación de estos presuntos criminales.

“Invitamos a la comunidad a que proporcione cualquier información sobre estos sujetos a la Línea Contra el Crimen 3178965523 de la Policía y el 123″, sostuvieron.