Estos son los tres sujetos que se fugaron de la cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla

Tres presuntos delincuentes se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, situada en el sur de la ciudad, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

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Ante esta situación, desde la Alcaldía, con apoyo de la Policía Metropolitana, dieron a conocer que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información que permita la recaptura de estas personas.

“Se coordinaron acciones con la fuerza pública para realizar un ‘Plan Candado’ en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”, indicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Asimismo, se conoció que hubo la conformación de un grupo interdisciplinario para la búsqueda de los tres sujetos que fueron identificados como Gabriel Garcelan Del Castillo, Carlos Andrés Carriosa Hernández y Abel Moisés Ramos Jiménez, quienes son sindicados de delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla. Foto: Colprensa

Las autoridades precisaron que solicitaron a la empresa de seguridad privada encargada de la seguridad del sitio una investigación rigurosa para poder establecer qué fue lo que ocurrió y cómo fue que se dio la fuga.

“El Distrito solicitó a la empresa de seguridad privada encargada de la seguridad del centro carcelario que se realice una investigación interna y se entregue a la Administración distrital y los entes de control un informe en el que se detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos que derivaron en la fuga de estos privados de la libertad”, precisaron.

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Operativos de la Policía de Barranquilla para dar con los responsables. Foto: Suministrada a SEMANA.

Al tiempo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que pueda entregar información que permita la ubicación de estos presuntos criminales.

“Invitamos a la comunidad a que proporcione cualquier información sobre estos sujetos a la Línea Contra el Crimen 3178965523 de la Policía y el 123″, sostuvieron.