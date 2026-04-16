En Medellín, la temporada de lluvias de principio de año ha traído consecuencias negativas para la ciudadanía. El aumento del caudal, sumado a la acumulación de residuos y sedimentos, ha generado emergencias recientes que evidencian la vulnerabilidad del sistema hídrico urbano.

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Entre enero y abril, las autoridades han atendido más de 360 eventos, con impactos directos en vivienda, movilidad y seguridad de los habitantes. A esto se suma que Medellín cuenta con más de 4.200 quebradas, de las cuales 197 son consideradas críticas durante temporadas de alta precipitación.

Según la Administración Distrital, se siguen ejecutando trabajos de limpieza, mantenimiento y recuperación en diferentes afluentes de la ciudad como medida preventiva frente a la temporada invernal. Adicionalmente, se avanza en la licitación para intervenir los puntos críticos de la red hidrográfica de Medellín

Aguacero en Medellín provoca inundaciones en la glorieta de Monterrey, en El Poblado - Imagen de referencia Foto: Dagrd

Las acciones incluyen remoción de sedimentos, retiro de residuos sólidos y adecuación de cauces en puntos críticos. En intervenciones recientes, se han retirado más de 10.900 metros cúbicos de sedimentos y 2.100 metros cúbicos de residuos, además de intervenir miles de metros lineales de quebradas.

Las intervenciones se concentran en las siguientes quebradas:

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1. Corregimiento de San Antonio de Prado (sur de Medellín)

Quebrada La Chorrera

Quebrada Cabuyala

Estas cuencas bajan hacia el sistema del río Medellín desde laderas altas de la ciudad.

2. Comuna 8 – Villa Hermosa (centro-oriente)

Quebrada La Aguadita

Está ubicada en la ladera oriental urbana, que destaca por su área de alta pendiente. Se pondrá un muro de contención y un puente peatonal en la zona.

3. Comuna 3 – Manrique (nororiente)

Quebrada La Tebaida (también llamada La Máquina)

Situada en la ladera nororiental de Medellín, su intervención es urgente debido a que es una zona densamente urbanizada. Allí se hará limpieza, canalización, estabilización y futura estructura hidráulica.

Socavón provocado en El Poblado por las fuertes lluvias que azotaron a Medellín. Foto: X @teleantioquia

La estrategia no se limita a intervención física. También se han implementado sistemas de monitoreo y alerta temprana en quebradas clave, con el objetivo de anticipar crecientes súbitas y permitir evacuaciones oportunas. Actualmente, la ciudad cuenta con al menos 26 sistemas de alerta instalados para vigilar el comportamiento de estas cuencas .

El objetivo operativo, según las autoridades, es reducir el riesgo inmediato en esta temporada de lluvias. Las intervenciones buscan evitar escenarios como los ya registrados, donde las precipitaciones han superado la capacidad del sistema de drenaje, provocando inundaciones en sectores como Manrique Las Granjas y Manrique Jardín; además, se busca garantizar una estabilidad y un plan de contingencia para los habitantes de las zonas “riesgosas”.