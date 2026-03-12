Así fue la limpieza de la Quebrada Tibanica; miles de toneladas de residuos fueron recogidas

La protección de los ecosistemas urbanos ha sido una de las prioridades ambientales de la administración Galán: ríos, quebradas y humedales cumplen una función clave para el equilibrio ambiental y el manejo del agua. Estos espacios naturales ayudan a regular las lluvias, sirven como refugio para diversas especies de flora y fauna y, además, hacen parte de la estructura ecológica principal de la capital.

Esta es la razón de las inundaciones en las calles de Bogotá cada vez que llueve fuerte; el Acueducto explica

Lastimosamente, en las afluentes hídricas de la capital, basuras, escombros y otros desechos terminan acumulándose, lo que afecta su funcionamiento natural y puede generar riesgos ambientales y sanitarios para las comunidades cercanas.

El Distrito adelantó una jornada de limpieza en la quebrada Tibanica, ubicada en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Durante esta intervención, se retiraron 3.163 toneladas de residuos, como parte de las acciones de recuperación ambiental en este sector de la ciudad. La cifra de residuos evacuada equivale a 210 volquetas llenas o a 45.000 personas de 70 kg cada una.

Las labores fueron desarrolladas en articulación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la empresa Aguas de Bogotá, entidades que participaron en los trabajos de limpieza y mantenimiento del cuerpo de agua.

La quebrada Tibanica hace parte de un sistema ecológico más amplio en el que también se encuentra el humedal Tibanica, un ecosistema protegido que se ubica entre la localidad de Bosa y el municipio de Soacha. Este humedal tiene una extensión aproximada de 28,8 hectáreas y forma parte del sistema de áreas protegidas de Bogotá, además de integrarse a la cuenca del río Tunjuelo.

La Alcaldía de Bogotá y el EAAB señalaron que las jornadas de limpieza en quebradas, canales y humedales cumplen un doble propósito. Por un lado, buscan retirar residuos que afectan el flujo natural del agua y deterioran los ecosistemas; por otro, pretenden generar conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de no arrojar basuras en el espacio público ni en cuerpos de agua.

Este tipo de intervenciones contribuye a prevenir problemas asociados a la temporada de lluvias, tal como lo explicó la cuenta oficial del Acueducto en X. Esta acumulación de residuos en canales y quebradas puede obstruir el drenaje del agua y aumentar el riesgo de inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

Humedal Tibanica en Bogotá. Foto: Fundación Humedales Bogotá

Las autoridades insistieron en que el cuidado de estos ecosistemas requiere de la participación de la ciudadanía. Arrojar residuos en calles, ríos o quebradas no solo afecta el medioambiente, también tiene consecuencias directas en la infraestructura urbana y aumenta el riesgo de inundaciones.

Por esta razón, el Distrito reiteró que continuará adelantando operativos de limpieza y recuperación ambiental en diferentes sectores de Bogotá, con el objetivo de preservar estos ecosistemas y garantizar su funcionamiento dentro del sistema hídrico de la capital.