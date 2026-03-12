Las fuertes lluvias de las últimas semanas en Bogotá han causado inundaciones y charcos en varias calles de la ciudad. Cuando hay lluvias fuertes, algunos lugares en las avenidas principales acumulan agua, lo que causa tráfico y problemas para los peatones y los conductores.

En imágenes | Así quedó el deprimido de la 94 tras el aguacero de la tarde de este lunes, ¿ya está habilitado?

En redes sociales, varios usuarios han hecho eco de la situación, atribuyendo estas emergencias únicamente a la intensidad de las lluvias o a fallas en la infraestructura urbana. Sin embargo, autoridades del Distrito han señalado que detrás de estos episodios existen varios factores que influyen en el funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dijo que una de las principales causas de las inundaciones en las calles durante la lluvia es la acumulación de basura que bloquea los sumideros y sistemas de drenaje. La entidad indica que muchos residuos que se tiran en las calles son llevados por la lluvia a las alcantarillas, lo que bloquea el paso del agua y causa inundaciones en varios lugares de la ciudad.

Con las fuertes lluvias, uno de los puntos recurrentes de afectación es el deprimido de la calle 94. Foto: IDU

De acuerdo con la explicación, incluso un elemento pequeño como un papel o un plástico puede iniciar un proceso de acumulación que con el tiempo se convierte en un tapón dentro del sistema de drenaje. Cuando llegan las lluvias, estos residuos son arrastrados hacia los sumideros y terminan afectando su funcionamiento.

Las autoridades también señalaron que este problema no solo impacta la movilidad en la ciudad, sino que tiene efectos ambientales. La basura que se acumula en calles y alcantarillas puede terminar llegando a ríos, canales y humedales, lo que aumenta los niveles de contaminación en estos ecosistemas urbanos.

Además, el Distrito ha recordado que el sistema de drenaje de Bogotá está compuesto por miles de estructuras, entre ellas sumideros, pozos de inspección y redes de alcantarillado, que deben mantenerse libres de residuos para que el agua lluvia pueda fluir correctamente hacia los canales y ríos que atraviesan la ciudad.

Las autoridades también advierten que arrojar basura en el espacio público no solo genera impactos en la infraestructura urbana, sino que puede acarrear sanciones económicas. Según las entidades distritales encargadas del manejo de residuos, la mala disposición de basura en la vía pública puede generar multas cercanas a los 938.816 pesos, de acuerdo con las normas de convivencia vigentes.

Entre las conductas sancionadas se encuentran arrojar desechos en calles o andenes, así como abandonar elementos como muebles, colchones, llantas o escombros en el espacio público. En estos casos, las autoridades recomiendan utilizar los canales oficiales para solicitar la recolección de residuos de gran tamaño y evitar contratar servicios informales.