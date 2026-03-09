Las intensas lluvias que se presentaron en el norte de Bogotá provocaron emergencias en la movilidad de la ciudad. Entre ellas, la presentada en el deprimido de la calle 94, que mostró un alto nivel de agua y rápidamente se evidenciaron las consecuencias en redes sociales.

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se dirigió al punto de la ciudad en el que varios internautas publicaron las emergencias que se estaban presentando y, en consecuencia, generó retrasos para los demás transeúntes.

“La lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas”, explicó Orlando Molano, director del IDU, quien aseguró además que estas bombas hidráulicas nunca dejaron de funcionar.

De la mano con el Acueducto, bomberos y el Idiger, la institución distrital logró recuperar el corredor vial que, a mediados de las 5 de la tarde, presentaba restos de la inundación, pero con niveles de agua mucho más bajos que los reportados por los internautas más temprano.

Deprimido de la 94 Foto: IDU

Según lo reportó el IDU, la contingencia fue resuelta y se realizó la limpieza del área, para que antes de que oscureciera en la capital de la República, quedaran ultimados los detalles del paso en el deprimido de la 94.

Bomberos, Idiger, Secretaría de Movilidad y el IDU trabajaron por la recuperación del deprimido de la 94. Foto: IDU

Según Molano, esta instrucción fue del alcalde Carlos Fernando Galán, por lo que la reacción inmediata de las instituciones permitió una rápida recuperación del deprimido.

Según reportes de las autoridades distritales, el aguacero comenzó hacia las 2:28 de la tarde y estuvo acompañado de granizo y actividad eléctrica, lo que intensificó el impacto en diferentes sectores de la capital, especialmente en el norte.

De acuerdo con el sistema de monitoreo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, las precipitaciones se registraron en varias localidades, entre ellas Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

Vías del norte en las que también se presentaron inundaciones.

Puente de más de 300 metros en Bogotá promete pronta inauguración, ¿cuándo lo van a entregar?

Las lluvias provocaron encharcamientos e inundaciones en varios corredores viales importantes, lo que generó congestión vehicular durante la tarde. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá reportó acumulación de agua en puntos como: