BOGOTÁ

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Este jueves, 26 de febrero, también cayó una fuerte granizada en varios sectores de la ciudad.

Redacción Nación
27 de febrero de 2026, 4:43 p. m.
Granizada en Bogotá este viernes, 27 de febrero
Granizada en Bogotá este viernes, 27 de febrero Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @Jeancarlo447172

En las últimas horas han caído fuertes aguaceros en Bogotá acompañados de granizo, lo que ha generado emergencias que, por fortuna, no han pasado a mayores.

De hecho, este jueves, 26 de febrero, varias calles de la ciudad quedaron completamente blancas por la cantidad de granizo que cayó. Sumado a ello, algunos vehículos quedaron atrapados en medio del agua y la espesa capa de hielo.

Y este viernes, 27 de febrero, no fue la excepción, luego de que volviera a caer granizo en la ciudad, tal como quedó registrado en algunos videos que se viralizaron en las redes sociales.

A continuación, algunos de estos:

Vale destacar que desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) han reportado lluvias en las siguientes localidades de la capital del país:

  • Usaquén
  • Chapinero
  • Engativá
  • Fontibón
  • Teusaquillo
  • Barrios Unidos
  • Puente Aranda
  • Antonio Nariño
  • Kennedy
Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo
  • No obstante, desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informaron que, por el momento, no se registran reportes de emergencias en la línea 123.

Es de destacar que, según el reporte del Ideam, para este viernes 27 de febrero se prevé para horas de la noche la persistencia de lluvias ligeras en el oriente de la capital con cielo parcialmente nublado.

Entre tanto, para este fin de semana, el Ideam ha indicado que hay probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad.

A continuación, algunas recomendaciones del Idiger ante las lluvias presentadas en la ciudad:

  • Limpiar canales y desagües para evitar inundaciones.
  • Revisar techos y ventanas.
  • Mantener un plan de emergencias a la mano.
  • Evitar caminar cerca a corrientes de agua.
  • Usar botas y ropa adecuada.
  • Los árboles en riesgo de caída deben ser reportados a través de la Línea de Emergencias 123.

