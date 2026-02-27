Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

En las últimas horas han caído fuertes aguaceros en Bogotá acompañados de granizo, lo que ha generado emergencias que, por fortuna, no han pasado a mayores.

De hecho, este jueves, 26 de febrero, varias calles de la ciudad quedaron completamente blancas por la cantidad de granizo que cayó. Sumado a ello, algunos vehículos quedaron atrapados en medio del agua y la espesa capa de hielo.

Estas vías están inundadas: se recomienda tomar rutas alternas; movilidad en Bogotá este jueves, 26 de febrero

Y este viernes, 27 de febrero, no fue la excepción, luego de que volviera a caer granizo en la ciudad, tal como quedó registrado en algunos videos que se viralizaron en las redes sociales.

A continuación, algunos de estos:

Nuevamente cae granizo en Bogotá, después de un día soleado pic.twitter.com/3Wh2fvOWNO — Jeancarlo (@Jeancarlo447172) February 27, 2026

#BOGOTÁ | Se reporta lluvia con granizo en varios puntos de la ciudad.



Hay precipitaciones a esta hora (3:28 p.m.) en las localidades de:



- Usaquén

- Chapinero

- ⁠Engativá

- ⁠Fontibón

- ⁠Teusaquillo

- ⁠Barrios Unidos

- ⁠Puente Arandahttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/TnmSYzzRK1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 27, 2026

A esta hora esta cayendo granizada en la ciudad de Bogotá. pic.twitter.com/RfN8NJjl9Y — Veeduría Ciudadana 🇨🇴 (@Veedorciudad21) February 27, 2026

Vale destacar que desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) han reportado lluvias en las siguientes localidades de la capital del país:

Usaquén

Chapinero

Engativá

Fontibón

Teusaquillo

Barrios Unidos

Puente Aranda

Antonio Nariño

Kennedy

No obstante, desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informaron que, por el momento, no se registran reportes de emergencias en la línea 123.

Es de destacar que, según el reporte del Ideam, para este viernes 27 de febrero se prevé para horas de la noche la persistencia de lluvias ligeras en el oriente de la capital con cielo parcialmente nublado.

Entre tanto, para este fin de semana, el Ideam ha indicado que hay probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad.

A continuación, algunas recomendaciones del Idiger ante las lluvias presentadas en la ciudad: