Suscribirse

Bogotá

Granizada en Bogotá este viernes, 21 de noviembre: impresionantes imágenes

En redes sociales, algunos internautas compartieron cómo está la ciudad en varios puntos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
21 de noviembre de 2025, 7:46 p. m.
Granizada en Bogotá, hoy viernes 21 de noviembre.
Granizada en Bogotá, hoy viernes 21 de noviembre. | Foto: Cuentas en X: @marthaperaltae y Noticias Caracol

Un fuerte aguacero, acompañado de una granizada, cayó la tarde de este viernes 21 de noviembre en varios puntos de Bogotá.

Contexto: Movilidad en Bogotá este 21 de noviembre: fuertes lluvias con granizo desatan caos por inundaciones en varias vías

En redes sociales, algunos internautas compartieron impresionantes imágenes.

A continuación, algunas de ellas:

Tras el fuerte aguacero, desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá informaron que se presenta “alta acumulación de lluvias en las localidades de Barrios Unidos, Suba y Engativá”.

También hay lluvias moderadas en la mayor parte de la capital”, agregaron.

Desde esa entidad distrital aprovecharon para recordar que, en caso de emergencia, las personas pueden comunicarse con la línea 123.

En el pronóstico diario del Ideam, esta entidad había informado que, si bien en horas de la mañana de este viernes estaban previstas condiciones secas, en la tarde sí se registrarían lluvias, tal como ocurrió.

“No se descartan lloviznas en el suroccidente de Bogotá. En horas de la tarde, se estiman precipitaciones de carácter ligero y moderado en amplios sectores de Bogotá, especialmente en el norte, centro y occidente, en zonas de las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Kennedy. La temperatura máxima estimada es de 20°C”, informó el Ideam en su reporte diario.

En cuanto al clima en la noche de hoy, viernes 21 de noviembre, el Ideam prevé lloviznas y lluvias ligeras en sectores del occidente, norte y sur de la ciudad, con las más fuertes en zonas de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ordenan a rector de colegio católico graduar a estudiante con discapacidad que, según denuncia, fue “marginado” de sus compañeros

2. Defensa de Jair Bolsonaro hace una sorpresiva petición para evitar que el expresidente entre a prisión

3. Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

4. Miss Universo 2025: estas fueron las respuestas de las candidatas en el top 5, ¿lograron contestar lo preguntado?

5. Horóscopo de los 12 signos para este viernes 21 de noviembre, según Nana Calistar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Granizada en BogotáGranizoLluvias en Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.