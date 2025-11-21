Granizada en Bogotá este viernes, 21 de noviembre: impresionantes imágenes

Un fuerte aguacero, acompañado de una granizada, cayó la tarde de este viernes 21 de noviembre en varios puntos de Bogotá.

En redes sociales, algunos internautas compartieron impresionantes imágenes.

A continuación, algunas de ellas:

¡PILAS! Alcalde @CarlosFGalan, fuertísimo aguacero por el norte de Bogotá con granizo. No para de llover. Hay que estar atentos para activar los sistemas de emergencia. La última vez murió un hombre ahogado en su carro en un canal de lluvias en la Capital. pic.twitter.com/zJwEtuJklj — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) November 21, 2025

📢Atención



Debido a las lluvias, a esta hora se presentan encharcamientos/inundaciones en:



💦Av. Boyacá con calle 134

💦Autonorte con calle 82

💦Av. Rojas con Av. Chile

💦Av. NQS con calle 25

💦Av. Américas con transversal 39 bis pic.twitter.com/jkcUWjAn9Q — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

A esta hora llueve con fuerza y cae granizo en el norte de Bogotá. Cuéntenos cómo está la situación en su zona.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/Qn08qluJvz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2025

Impresionante aguacero en Bogotá ! pic.twitter.com/IkZW9TCgvA — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) November 21, 2025

Tras el fuerte aguacero, desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá informaron que se presenta “alta acumulación de lluvias en las localidades de Barrios Unidos, Suba y Engativá”.

“También hay lluvias moderadas en la mayor parte de la capital”, agregaron.

Desde esa entidad distrital aprovecharon para recordar que, en caso de emergencia, las personas pueden comunicarse con la línea 123.

📢Atención



[02:55 p.m.] #AEstaHora 🚧 Se realiza cierre preventivo por inundación en la localidad de Barrios Unidos, en la Av. Carrera 24 con calle 63. Agentes Civiles apoyan la regulación de tráfico. pic.twitter.com/5qOfjAKGHN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

En el pronóstico diario del Ideam, esta entidad había informado que, si bien en horas de la mañana de este viernes estaban previstas condiciones secas, en la tarde sí se registrarían lluvias, tal como ocurrió.

“No se descartan lloviznas en el suroccidente de Bogotá. En horas de la tarde, se estiman precipitaciones de carácter ligero y moderado en amplios sectores de Bogotá, especialmente en el norte, centro y occidente, en zonas de las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Kennedy. La temperatura máxima estimada es de 20°C”, informó el Ideam en su reporte diario.

Bogotá nos quiere conservar criogénicamente pic.twitter.com/q2diN0ZNcM — 🦀C R E S P A 🦀 (@Crespa_Munoz) November 21, 2025