Movilidad en Bogotá este viernes 21 de noviembre: varios accidentes han generado problemas en distintas vías

Conozca cómo avanza el tráfico en la capital del país y cuáles son las vías más congestionadas.

Redacción Vehículos
21 de noviembre de 2025, 1:36 p. m.
Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Movilidad en Bogotá. | Foto: SEMANA

La movilidad es uno de los mayores problemas que hay en la ciudad de Bogotá, ya que suele presentarse un gran flujo vehicular que crea trancones y ocasiona que las personas no lleguen a tiempo a sus lugares de destino.

Por eso, es importante estar informado sobre el estado de las principales vías de la capital del país y planear los viajes con anticipación, previniendo de esta manera cualquier contratiempo.

Conozca cómo avanza la movilidad en Bogotá y cómo está operando el transporte público este viernes 21 de noviembre:

8:27 a.m.: Tractocamión y moto sufren accidente

Se reportó un nuevo accidente entre un tractocamión y una motocicleta en la localidad de Puente Aranda, en la av. Américas con carrera 44.

7:55 a.m.: Nuevo siniestro en la localidad de Puente Aranda

Un camión y un motociclista protagonizaron un nuevo accidente en la localidad de Puente Aranda, en la av. Américas con av. carrera 68, lo que ha generado problemas en el flujo vehicular.

7:17 a.m.: El tráfico vuelve a la normalidad

El carro y la moto accidentados fueron retirados de la vía y ya transcurre con normalidad la movilidad en la av. Boyacá con av. Américas.

6:45 a.m.: Congestión vehicular en la av. Boyacá con av. Américas

Las autoridades de tránsito confirmaron que hay una alta congestión vehicular en la av. Boyacá con av. Américas, esto debido a una siniestro vial entre un carro y una moto.

6:00 a.m.: Camión varado genera congestión en Ciudad Bolívar

Recuerde que este viernes, 21 de noviembre, en Bogotá no pueden circular los carros cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0.

5:47 a.m.: Camión varado genera congestión en Ciudad Bolívar

Un camión se varó en la Autopista Sur con carrera 75, en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que ha generado congestión en esta zona de la capital del país.

