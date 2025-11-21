Movilidad en Bogotá este viernes 21 de noviembre: varios accidentes han generado problemas en distintas vías

La movilidad es uno de los mayores problemas que hay en la ciudad de Bogotá, ya que suele presentarse un gran flujo vehicular que crea trancones y ocasiona que las personas no lleguen a tiempo a sus lugares de destino.

Por eso, es importante estar informado sobre el estado de las principales vías de la capital del país y planear los viajes con anticipación, previniendo de esta manera cualquier contratiempo.

Conozca cómo avanza la movilidad en Bogotá y cómo está operando el transporte público este viernes 21 de noviembre:

8:27 a.m.: Tractocamión y moto sufren accidente

Se reportó un nuevo accidente entre un tractocamión y una motocicleta en la localidad de Puente Aranda, en la av. Américas con carrera 44.

[08:27 a. m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre tractocamión y motociclista, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 44, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/t8LbB2p8vk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

7:55 a.m.: Nuevo siniestro en la localidad de Puente Aranda

Un camión y un motociclista protagonizaron un nuevo accidente en la localidad de Puente Aranda, en la av. Américas con av. carrera 68, lo que ha generado problemas en el flujo vehicular.

[07:55 a. m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y motociclista en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con Av. Carrera 68, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta y ambulancia.



👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/uHrYqSAgXl — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

7:17 a.m.: El tráfico vuelve a la normalidad

El carro y la moto accidentados fueron retirados de la vía y ya transcurre con normalidad la movilidad en la av. Boyacá con av. Américas.

[07:17 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Boyacá con Av. Américas, en sentido Sur - Norte.



🧐Por la novedad continúa la congestión vehicular. https://t.co/INQS8VwXBI pic.twitter.com/wnDhfrChFO — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

6:45 a.m.: Congestión vehicular en la av. Boyacá con av. Américas

Las autoridades de tránsito confirmaron que hay una alta congestión vehicular en la av. Boyacá con av. Américas, esto debido a una siniestro vial entre un carro y una moto.

[06:45 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta congestión vehicular en el corredor de la Av. Boyacá con Av. Américas, en sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial entre automóvil y motociclista. Unidad de @TransitoBta asignada.



👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/d1FWDql81F — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

6:00 a.m.: Camión varado genera congestión en Ciudad Bolívar

Recuerde que este viernes, 21 de noviembre, en Bogotá no pueden circular los carros cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0.

🔔Atención



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy viernes día IMPAR:



🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0



🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/lhXVBmZJYz — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

5:47 a.m.: Camión varado genera congestión en Ciudad Bolívar

Un camión se varó en la Autopista Sur con carrera 75, en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que ha generado congestión en esta zona de la capital del país.