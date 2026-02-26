BOGOTÁ

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Una sorpresiva y fuerte granizada colapsó la movilidad en el occidente de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 5:56 p. m.
Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá
Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá Foto: X (@YMFajardo1106)

El clima es, sin duda, la mayor incertidumbre para quienes habitan Bogotá. Antes de salir al trabajo, al estudio o a cualquier trámite, el cielo capitalino puede dar un giro de 180 grados y desbaratar cualquier plan.

Prepare el paraguas: lluvias de marzo serán hasta un 41 % más fuertes que en 2025, advierte el Ideam

Esto fue exactamente lo que vivieron miles de ciudadanos la tarde de este jueves 26 de febrero, pues tras una mañana marcada por un sol intenso que invitaba a usar prendas ligeras, la ciudad fue sorprendida por un cambio drástico en el clima.

Hacia las cuatro de la tarde, el cielo se tornó de un gris denso y comenzaron fuertes lluvias en diversos puntos de la capital, lo que colapsó el tránsito y afectó de manera significativa el sistema de transporte público.

Según los reportes oficiales de movilidad, las precipitaciones causaron retrasos críticos en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo.

Bogotá

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

Bogotá

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Bogotá

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

Bogotá

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Bogotá

Granizada en Bogotá este viernes, 21 de noviembre: impresionantes imágenes

Bogotá

Reportan granizada en Bogotá tras fuertes lluvias en varias zonas de la capital, antes del concierto de Shakira

Nación

Bongo, el perro pastor alemán expuesto a granizada que cayó en Bogotá, fue reubicado; el animal es de una empresa de seguridad

El impacto más fuerte se registró en el occidente de la ciudad. En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de Engativá, donde las calles quedaron cubiertas por una densa capa blanca tras una fuerte granizada.

El nivel del agua y el hielo fue tal que las avenidas principales parecían ríos de granizo, lo que dificultó el paso de vehículos particulares y de servicio público.

La situación alcanzó su punto más crítico en el Portal de la Calle 80 de TransMilenio. Las inundaciones en la zona fueron tan severas que obligaron a la detención parcial de las operaciones en una de las terminales más importantes del sistema, lo que dejó a miles de usuarios varados.

Asimismo, el sistema SITP registró fuertes inconvenientes. Los buses que circulan por la avenida Boyacá presentaron demoras prolongadas debido al represamiento de agua que inundó la calzada.

Hasta el momento, la calle 26 también presenta una disminución considerable en el flujo vehicular, mientras que barrios como Las Ferias y Bellavista, en Engativá, permanecen bajo observación por las inundaciones. Una vez más, Bogotá evidencia la variabilidad de su clima, donde una mañana soleada no garantiza un regreso a casa tranquilo.

Más de Bogotá

Oferta de empleo: 100 vacantes en Bogotá.

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

La longaniza es un tipo de embutido similar al chorizo, pero con un sabor y preparación únicos.

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

‘Ferias Locales de Artes’ a Suba

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

x

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

El adulto mayor caminando hacia su casa.

Murió hombre de 85 años luego de que mujer le diera escopolamina en Bogotá: en imágenes, el paso a paso de la delincuente

x

Frenan construcción de viviendas de lujo: “Suspendimos el proyecto”

Noticias Destacadas