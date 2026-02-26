Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

El clima es, sin duda, la mayor incertidumbre para quienes habitan Bogotá. Antes de salir al trabajo, al estudio o a cualquier trámite, el cielo capitalino puede dar un giro de 180 grados y desbaratar cualquier plan.

Esto fue exactamente lo que vivieron miles de ciudadanos la tarde de este jueves 26 de febrero, pues tras una mañana marcada por un sol intenso que invitaba a usar prendas ligeras, la ciudad fue sorprendida por un cambio drástico en el clima.

Hacia las cuatro de la tarde, el cielo se tornó de un gris denso y comenzaron fuertes lluvias en diversos puntos de la capital, lo que colapsó el tránsito y afectó de manera significativa el sistema de transporte público.

Según los reportes oficiales de movilidad, las precipitaciones causaron retrasos críticos en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo.

El impacto más fuerte se registró en el occidente de la ciudad. En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de Engativá, donde las calles quedaron cubiertas por una densa capa blanca tras una fuerte granizada.

El nivel del agua y el hielo fue tal que las avenidas principales parecían ríos de granizo, lo que dificultó el paso de vehículos particulares y de servicio público.

Inundaciones y granizada por Engativá. Resultado de la contaminación, falta de conciencia y manejo inadecuado de las basuras. @Bogota Bueno, al menos los niños en medio de su inocencia, son felices!!! pic.twitter.com/7SSIzsvuOl — Lady Cats 🐈‍⬛💓 (@YMFajardo1106) February 26, 2026

La situación alcanzó su punto más crítico en el Portal de la Calle 80 de TransMilenio. Las inundaciones en la zona fueron tan severas que obligaron a la detención parcial de las operaciones en una de las terminales más importantes del sistema, lo que dejó a miles de usuarios varados.

Asimismo, el sistema SITP registró fuertes inconvenientes. Los buses que circulan por la avenida Boyacá presentaron demoras prolongadas debido al represamiento de agua que inundó la calzada.

#AEstaHora se registran fuertes aguaceros en varios sectores de Bogotá.

El barrio Las Ferias y el Portal 80 son algunas de las zonas afectadas en el noroccidente de la capital pic.twitter.com/YAsvj1oO5S — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 26, 2026

Hasta el momento, la calle 26 también presenta una disminución considerable en el flujo vehicular, mientras que barrios como Las Ferias y Bellavista, en Engativá, permanecen bajo observación por las inundaciones. Una vez más, Bogotá evidencia la variabilidad de su clima, donde una mañana soleada no garantiza un regreso a casa tranquilo.