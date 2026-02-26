Lluvias detienen el tráfico aéreo: Movilidad en Bogotá este jueves 26 de febrero

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:00 p. m.: Debido a las fuertes lluvias se retrasan los vuelos en El Dorado

El Aeropuerto El Dorado reportó demoras en la tarde debido a los aguaceros torrenciales que se presentaron este jueves, 26 de febrero.

5:30 p. m.: Fuertes lluvias detienen la movilidad

Los aguaceros han afectado principalmente el occidente de la capital.

5:00 p.m.: Retrasos en las operaciones de TransMilenio por la calle 80

De igual forma, continúan los retrasos en el tráfico por la Autopista Sur debido al hundimiento de una de las calzadas en la altura de la Carrera 73 I.

4:00 p. m.: Avería de semáforos en la Calle 80 con 24

De momento no hay presencia del grupo de mantenimiento de semáforos, ni de la policía de tránsito para regular el paso de vehículos, por lo que se recomienda transitar con precaución por la zona.

3:15 p. m.: La presencia de manifestantes continúa afectando la movilidad

Las zonas aledañas a la Universidad Pedagógica presentan bloqueos, además del centro de la capital.

1:10 a.m.: Manifestaciones generan bloqueos

Se presenta afectación vial en la calle 73 con carrera 11, en sentido oriente-occidente, debido a manifestación.

Rutas alternas: calle 76 al occidente.

#GestiónDelTráfico



[01:07 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Calle 73 con carrera 11, en sentido Oriente - Occidente, debido a manifestación.



🔵Rutas alternas: Calle 76 al Occidente.



👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/OVFODHQcwM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026

11:20 a.m.: Novedad vial

Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la calle 170 con carrera 90, sentido oriente-occidente.

#GestiónDelTráfico



[11:18 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Calle 170 con Carrera 90, sentido oriente - occidente. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/oW7mBJKBLA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026

11:15 a.m.: Afectación en TransMilenio

Troncal Caracas

Debido a novedad en la avenida Caracas a la altura de estación Flores, servicios de este corredor presentan retrasos en su operación.

Continuamos con desvíos de rutas por la NQS y contraflujo controlado.

Sigue sin operar la estación Flores.

10:41 a.m.: Alto flujo vehicular en la Autopista Sur por cierre preventivo de dos carriles

10:00 a.m.: Se supera choque entre bus y motociclista en Kennedy

9:10 a.m.: Accidente entre automóvil y motociclista en la carrera 68 con calle 20

9:00 a.m.: Se recupera movilidad en la avenida Las Américas

8:32 a.m.: Choque entre carro y motociclista en la calle 26 con carrera quinta

7:30 a.m.: Manifestantes permiten tránsito por la avenida Boyacá

7:13 a.m.: Peatón atropellado en Puente Aranda

6:58 a.m.: Manifestantes bloquean avenida Boyacá con calle 12

6:10 a.m.: Accidente entre automóvil y motocicleta en Fontibón

6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis