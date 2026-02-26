Lluvias detienen el tráfico aéreo: Movilidad en Bogotá este jueves 26 de febrero

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:00 p. m.: Debido a las fuertes lluvias se retrasan los vuelos en El Dorado
#EnDesarrollo A esta hora se reportan demoras en las frecuencias de los vuelos en el aeropuerto El Dorado luego de las fuertes lluvias y descargas eléctricas reportadas en el occidente de Bogotá.— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 26, 2026
El Aeropuerto El Dorado reportó demoras en la tarde debido a los aguaceros torrenciales que se presentaron este jueves, 26 de febrero.
5:30 p. m.: Fuertes lluvias detienen la movilidad
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[05:21 p.m.] #AEstaHora📍Debido a las fuertes lluvias, se presentan encharcamientos/inundaciones en:
🌊Av. Boyacá con Av. El Dorado
🌊Carrera 104 con calle 132.
🌊Av. Cali con calle 139.
🌊Carrera 50 con Av. Esperanza.
🌊Av. Américas con carrera 56. pic.twitter.com/LvYYIBgQ6G
Los aguaceros han afectado principalmente el occidente de la capital.
5:00 p.m.: Retrasos en las operaciones de TransMilenio por la calle 80
⏰ #TMAhora (4:39 p. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) February 26, 2026
📍Portal 80:
⚠️ Debido a la intensidad de lluvias que se han presentado en el sector, en el Portal 80, hay un alto espejo de agua que afecta la operación de los buses troncales y alimentadores.
ℹ️ Trabajamos con las autoridades competentes para la… pic.twitter.com/Aw0SGDxkP0
De igual forma, continúan los retrasos en el tráfico por la Autopista Sur debido al hundimiento de una de las calzadas en la altura de la Carrera 73 I.
#GestiónDelTráfico | Se mantiene la afectación vial por hundimiento de calzada en la Autosur con Cra. 73I, sentido Soacha-Bogotá. Se registra fuerte represamiento vehicular hasta la calle 40 sur (Soacha).— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
⛔️Paso controlado a un carril. https://t.co/fPIikbr5E4 pic.twitter.com/NaaMFKuyXh
4:00 p. m.: Avería de semáforos en la Calle 80 con 24
De momento no hay presencia del grupo de mantenimiento de semáforos, ni de la policía de tránsito para regular el paso de vehículos, por lo que se recomienda transitar con precaución por la zona.
3:15 p. m.: La presencia de manifestantes continúa afectando la movilidad
[02:53 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se mantiene el cierre vial en la calle 73 con carrera 11 (U. Pedagógica). Participantes realizan actividades culturales en el punto. Se registra flujo vehicular bajo. https://t.co/xMFxJ2NrZ3 pic.twitter.com/D2j1wWXYwe— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
Las zonas aledañas a la Universidad Pedagógica presentan bloqueos, además del centro de la capital.
1:10 a.m.: Manifestaciones generan bloqueos
Se presenta afectación vial en la calle 73 con carrera 11, en sentido oriente-occidente, debido a manifestación.
Rutas alternas: calle 76 al occidente.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[01:07 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Calle 73 con carrera 11, en sentido Oriente - Occidente, debido a manifestación.
🔵Rutas alternas: Calle 76 al Occidente.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/OVFODHQcwM
11:20 a.m.: Novedad vial
Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la calle 170 con carrera 90, sentido oriente-occidente.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[11:18 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Calle 170 con Carrera 90, sentido oriente - occidente. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/oW7mBJKBLA
11:15 a.m.: Afectación en TransMilenio
- Troncal Caracas
Debido a novedad en la avenida Caracas a la altura de estación Flores, servicios de este corredor presentan retrasos en su operación.
Continuamos con desvíos de rutas por la NQS y contraflujo controlado.
Sigue sin operar la estación Flores.
10:41 a.m.: Alto flujo vehicular en la Autopista Sur por cierre preventivo de dos carriles
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[10:41 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra alto flujo vehicular en la Autopista Sur con carrera 73I, en sentido Soacha - Bogotá, por cierre preventivo de dos carriles⚠️.
🔵Ruta alterna: Calle 13.
👮Grupo Guía y @TransitoBta gestiona el tráfico en el punto. https://t.co/Xoy1pjpPOb pic.twitter.com/2AHXZLCymQ
10:00 a.m.: Se supera choque entre bus y motociclista en Kennedy
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[10:00 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Cali con Calle 13C, en sentido Sur - Norte.
#GestiónDelTráfico

[10:00 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Cali con Calle 13C, en sentido Sur - Norte.
9:10 a.m.: Accidente entre automóvil y motociclista en la carrera 68 con calle 20
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[09:10 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la Av. Carrera 68 con Calle 20, sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta, Grupo Guía y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/MJTQKdv6tz
9:00 a.m.: Se recupera movilidad en la avenida Las Américas
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[08:59 a.m.] #AEstaHora | El automóvil es retirado de la vía y se recupera la movilidad en el contraflujo de la Av. Américas con carrera 63, en sentido Occidente - Oriente.
✅Únete a nuestro canal de WhatsApp📲 en: https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/LYsdynjFMj pic.twitter.com/O4EnGhEBvI
8:32 a.m.: Choque entre carro y motociclista en la calle 26 con carrera quinta
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[08:32 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Santa Fe, en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 5, sentido oriente - occidente. Ambulancia en el punto y unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/LdRxBvUIMj
7:30 a.m.: Manifestantes permiten tránsito por la avenida Boyacá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[07:30 a.m.] #AEstaHora | Manifestantes se ubican sobre el andén y se recupera la movilidad en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur -Norte.
👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor.
📣Por la novedad se registra congestión vehicular. https://t.co/TkB41bWm12 pic.twitter.com/VILCjwcBmH
7:13 a.m.: Peatón atropellado en Puente Aranda
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[07:13 a.m] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y peatón, en la localidad Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 63, en sentido Occidente - Oriente. Generando afectación en el contraflujo. Ambulancia en el punto y Grupo Guía gestiona el tráfico. pic.twitter.com/Q39JLg7idd
6:58 a.m.: Manifestantes bloquean avenida Boyacá con calle 12
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[06:58 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. Boyacá con calle 12B, en sentido Sur - Norte, debido a manifestación.
🟠Rutas alternas: Av. Américas, Carrera 68 y Av. Cali.
👮@TransitoBta y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico. pic.twitter.com/BwPKmiMUrI
6:10 a.m.: Accidente entre automóvil y motocicleta en Fontibón
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
[06:10 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la Av. Boyacá con calle 23, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignada. pic.twitter.com/qu01ZxJkNk
6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, jueves, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/nCayqMxK4U
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
📣#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 3 y 4.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 26, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/wPBHLu99Zj