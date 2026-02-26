El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que Bogotá tendrá este martes cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en la tarde y la noche, especialmente en el occidente y sur de la ciudad.

La temperatura máxima rondará los 18 °C, mientras que en la madrugada se registraron mínimas cercanas a los 10 °C.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Así serán las condiciones generales del clima en la capital

Cielo nublado y lluvias: la jornada estará marcada por una nubosidad persistente , con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas durante la tarde y la noche en diversos sectores de la ciudad.

, con probabilidad de en diversos sectores de la ciudad. Temperaturas: la temperatura mínima en la madrugada y primeras horas de la mañana oscilará entre 10 °C y 12 °C, manteniendo un ambiente frío para los estándares bogotanos.

En la tarde, la temperatura máxima rondará los 18 °C a 19 °C, lo que implica un clima templado frío a lo largo del día.

Vientos y sensación térmica: se prevé viento moderado desde el oriente y nororiente, que puede intensificar la sensación de frío especialmente durante y después de las precipitaciones.

Zonas con mayor probabilidad de lluvia

Las lluvias no serán uniformes en toda la ciudad, y según los boletines del deam-I diger las localidades con mayor probabilidad de precipitación incluyen sectores como Suba, Engativá, Kennedy, Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar. En estos lugares, la intensidad de la lluvia podría ser más significativa en horas de la tarde y noche.

Las lluvias previstas podrían generar encharcamientos en vías principales, especialmente en horas pico, lo que afectaría la movilidad en sectores con drenaje limitado o antecedentes de inundaciones.

Las autoridades distritales y organismos de gestión del riesgo han recomendado a los ciudadanos conducir con precaución y revisar las condiciones de tránsito antes de desplazarse.

Se esperan lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente y sur de Bogotá, con temperaturas máximas cercanas a los 18 °C. Foto: Getty Images

Recomendaciones oficiales para los bogotanos

Las recomendaciones para enfrentar las condiciones meteorológicas de hoy incluyen:

Llevar ropa adecuada , como impermeables y prendas abrigadoras, debido a la sensación térmica fresca y posibles ráfagas de viento.

, como impermeables y prendas abrigadoras, debido a la sensación térmica fresca y posibles ráfagas de viento. Evitar zonas con historial de encharcamientos o deslizamientos , especialmente después de lluvias constantes.

, especialmente después de lluvias constantes. Mantener drenajes y sumideros limpios para facilitar el escurrimiento de agua y reducir riesgos de inundación en barrios y vías.

para facilitar el escurrimiento de agua y reducir riesgos de inundación en barrios y vías. Consultar los boletines oficiales del Ideam e Idiger para actualizaciones en tiempo real sobre cambios en el pronóstico.

Este comportamiento del clima se enmarca en un patrón de precipitaciones que ha sorprendido al país durante los primeros meses de 2026, con lluvias más intensas de lo habitual en varias regiones.

Esto ha llevado al Ideam a mantener alertas hidrológicas y meteorológicas activas en amplias zonas del territorio nacional.