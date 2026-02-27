Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

Hay probabilidad de precipitaciones en amplias zonas del país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de febrero de 2026, 4:50 p. m.
Así estará el clima en Colombia
Así estará el clima en Colombia Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para este fin de semana, comprendido entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, en el que advierte mayor probabilidad de precipitaciones en la región Pacífica y en zonas del norte y occidente de la región Andina.

De acuerdo con el informe, también se prevén incrementos de temperatura y de la sensación térmica en regiones como Orinoquía, Amazonía y Caribe.

En el caso de Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima por encima de 20 °C.

Invierno en Colombia: hay más de 30 afectaciones viales, 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

Para este viernes 27 de febrero, la entidad indicó que al finalizar la tarde se esperan condiciones de nubosidad variable, con probabilidad de lluvias de moderada intensidad, que podrían ser localmente fuertes, en sectores de la región Pacífica, así como en zonas puntuales de la región Andina, el sur de la región Caribe y la Amazonía.

Nación

El mayor enemigo de los narcos en Cundinamarca anda en cuatro patas. Esta es la historia de Candy

Nación

Corrupción en la UNGRD: por citar testigos inexistentes y utilizar IA, piden remover al procurador delegado

Nación

Se analiza la continuidad de operaciones en Hidroituango ante las fuertes lluvias en Antioquia: UNGRD y EPM hablaron

Bogotá

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Cali

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

Nación

Invierno en Colombia: hay más de 30 afectaciones viales, 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

Cali

Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

Nación

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

Nación

Prepare el paraguas: lluvias de marzo serán hasta un 41 % más fuertes que en 2025, advierte el Ideam

Medellín

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas, se prevén en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, sur de Bolívar y Quindío.

También se estiman precipitaciones entre ligeras y moderadas en áreas de Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y Cesar. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco durante el resto del día, con cielo de nubosidad variable.

Ciudades bajo vigilancia: Bogotá y principales capitales registran nubosidad variable y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.
Pronóstico del clima en Colombia. Foto: Composición Semana/ Getty images

Para el sábado 28 de febrero se mantendrán las condiciones de nubosidad, acompañadas de precipitaciones en amplios sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y en el occidente y norte de la región Andina. En el resto del país predominarían condiciones mayormente secas.

Las lluvias más significativas, con probabilidad de actividad eléctrica, se concentrarían en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca. También se prevén lloviznas en zonas de Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar.

Prepare el paraguas: lluvias de marzo serán hasta un 41 % más fuertes que en 2025, advierte el Ideam

Para el domingo 1 de marzo se proyecta un incremento en la nubosidad y en las precipitaciones sobre sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. En la región Caribe y la Orinoquía se mantendrían condiciones mayormente secas. Las mayores precipitaciones, con tormentas eléctricas, son probables en zonas de Chocó y Valle del Cauca.

Así mismo, se esperan lluvias en Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar, además de lluvias ligeras en Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila y Córdoba. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendría nubosidad variable con predominio de tiempo seco.

Más de Nación

Candy, la perrita que integra el escuadrón antidrogas de la Policía en Cundinamarca.

El mayor enemigo de los narcos en Cundinamarca anda en cuatro patas. Esta es la historia de Candy

Ha pasado más de un año desde que estalló el escándalo por el saqueo a la UNGRD y no ha ocurrido nada con los aforados investigados. El magistrado Tejeiro afirmó que pronto vendrán decisiones.

Corrupción en la UNGRD: por citar testigos inexistentes y utilizar IA, piden remover al procurador delegado

Hidroituango

Se analiza la continuidad de operaciones en Hidroituango ante las fuertes lluvias en Antioquia: UNGRD y EPM hablaron

Granizada en Bogotá este viernes, 27 de febrero.

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance.

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Invierno en Colombia: hay más de 30 afectaciones viales, 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

x

Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

El alcalde Alejandro Char supervisa el inicio de las obras de ampliación de la calle 82, un proyecto clave para mejorar la movilidad en el norte de Barranquilla.

La calle 82 de Barranquilla se transforma con tres carriles y 200 árboles

El espectacular Cristo Redentor ubicado en un mirador de Bogotá.

El nuevo balcón de Bogotá: la ciudad luce su propio Cristo Redentor con una de las mejores vistas de la ciudad

Noticias Destacadas