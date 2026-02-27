Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para este fin de semana, comprendido entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, en el que advierte mayor probabilidad de precipitaciones en la región Pacífica y en zonas del norte y occidente de la región Andina.

De acuerdo con el informe, también se prevén incrementos de temperatura y de la sensación térmica en regiones como Orinoquía, Amazonía y Caribe.

En el caso de Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima por encima de 20 °C.

Para este viernes 27 de febrero, la entidad indicó que al finalizar la tarde se esperan condiciones de nubosidad variable, con probabilidad de lluvias de moderada intensidad, que podrían ser localmente fuertes, en sectores de la región Pacífica, así como en zonas puntuales de la región Andina, el sur de la región Caribe y la Amazonía.

Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas, se prevén en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, sur de Bolívar y Quindío.

También se estiman precipitaciones entre ligeras y moderadas en áreas de Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y Cesar. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco durante el resto del día, con cielo de nubosidad variable.

Pronóstico del clima en Colombia. Foto: Composición Semana/ Getty images

Para el sábado 28 de febrero se mantendrán las condiciones de nubosidad, acompañadas de precipitaciones en amplios sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y en el occidente y norte de la región Andina. En el resto del país predominarían condiciones mayormente secas.

Las lluvias más significativas, con probabilidad de actividad eléctrica, se concentrarían en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca. También se prevén lloviznas en zonas de Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar.

Para el domingo 1 de marzo se proyecta un incremento en la nubosidad y en las precipitaciones sobre sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. En la región Caribe y la Orinoquía se mantendrían condiciones mayormente secas. Las mayores precipitaciones, con tormentas eléctricas, son probables en zonas de Chocó y Valle del Cauca.

Así mismo, se esperan lluvias en Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Boyacá, sur de Bolívar y Cesar, además de lluvias ligeras en Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila y Córdoba. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendría nubosidad variable con predominio de tiempo seco.