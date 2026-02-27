Nación

Invierno en Colombia: hay más de 30 afectaciones viales, 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

Las emergencias más críticas se concentran en Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de febrero de 2026, 4:30 p. m.
Las autoridades vigilan los tramos viales que presentan afectaciones. Foto: Gobernación de Antioquia

En las horas de la tarde del 27 de febrero de 2026, la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional presentó el informe más reciente sobre las afectaciones viales por lluvias en el país.

Actualmente, hay 11 cierres totales y 21 pasos restringidos en varias áreas de Colombia, lo que muestra que la temporada de lluvias sigue causando serios problemas en las carreteras del país.

El Observatorio de la Dirección de Tránsito y Transporte informa que hay cierres totales y 21 parciales, donde solo se permite el paso por un carril, en al menos nueve departamentos. Esto se debe a deslizamientos, pérdida de la banca, desbordamientos y el colapso de puentes.

Las labores buscan reducir el impacto en la movilidad y garantizar la seguridad de los viajeros en varios puntos del país. Foto: Alcaldía de Cali

Estamos enfrentando una temporada de lluvias con impactos importantes sobre la infraestructura vial. En este momento tenemos 11 cierres totales y 21 pasos restringidos en diferentes regiones del país. Nuestra prioridad es salvaguardar la vida de los usuarios viales”, señaló el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Las emergencias más críticas se concentran en las regiones de Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño, donde varias estructuras presentan daños de consideración que obligaron a la suspensión total del tránsito vehicular.

Hacemos un llamado a los conductores para que no intenten cruzar puentes o sectores afectados por crecientes súbitas. Es fundamental respetar las señales y las indicaciones de nuestros uniformados. La prevención es la principal herramienta para evitar tragedias en carretera”, agregó el coronel Parra Archila.

Entre los eventos de mayor afectación se destacan:

Antioquia: cierre total en la vía Santuario – Caño Alegre por deslizamiento de gran magnitud.

Región de Urabá (Antioquia):

  • Necoclí – Arboletes: cierre total por desbordamiento del río Mulatos que afectó la estructura del puente.
  • Arboletes – San Juan de Urabá: cierre total por daño estructural en una cabecera de puente.

Córdoba: Puente Jalisco (Los Córdobas): fractura estructural obligó al cierre total de la vía Puerto Rey – Montería.

Vía Tuchín – Momil (Lorica): colapso de puente sobre el arroyo Ejem.

Magdalena: colapso del puente Mendihuaca en la vía Santa Marta – Palomino, tras la creciente súbita del río.

Nariño: pérdida total de banca en la vía Rumichaca – Pasto (sector Tablón Obraje), generando cierre total.

Deslizamientos y pasos restringidos

En departamentos como Santander, Risaralda, Casanare, Meta y Antioquia, se mantienen 21 puntos con cierre parcial y paso controlado a un carril, debido a:

  • Deslizamientos de tierra y lodo.
  • Caída de rocas.
  • Socavación del terreno.
  • Pérdida parcial de banca.

Recomendaciones a los viajeros

Consultar el estado actualizado de las vías antes de desplazarse.

Programar los viajes con anticipación.

Reducir la velocidad en sectores con paso a un carril.

Evitar transitar durante lluvias intensas en zonas de montaña.

