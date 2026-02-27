Nación

Clima en Colombia hoy 27 de febrero: Bogotá tendrá lluvias ligeras, Caribe seco y alertas activas

Clima de hoy en Colombia: lluvias, calor y alertas por deslizamientos e incendios.

27 de febrero de 2026
Este 27 de febrero, varias regiones de Colombia presentan lluvias, incremento de nubosidad y temperaturas variables. Autoridades mantienen alertas por deslizamientos, incendios y condiciones hidrológicas en diversas zonas del país.

Para el día de hoy, sobre el territorio nacional se estiman condiciones nubosidad variable y con probabilidad de lluvias de variada intensidad en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

Este mismo fenómeno se verá de igual manera en zonas puntuales del sur de la región Caribe y de la Amazonia

Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, se prevén en amplios sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, sur de Bolívar y Quindío.

Bogotá

Medellín

Nación

Cali

Medellín

Bogotá

Nación

Medellín

Medellín

Bogotá

Lluvias entre ligeras y moderadas son probables en áreas de Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y Cesar.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco durante toda la jornada, con cielo de nubosidad variable.

Nubosidad y lluvias intermitentes marcarán las condiciones del clima en la Sabana de Bogotá, según el Ideam.
Lluvias en varias regiones de Colombia este 27 de febrero, con alertas activas en distintos departamentos. Foto: Getty Images

Pronóstico del clima para ciudades principales de Colombia

  • Bogotá:

Madrugada: tiempo seco, cielo parcialmente nublado, mínima de 11 °C.

Mañana: cielo parcialmente nublado, predominio de tiempo seco.

Tarde: cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias ligeras en el occidente.

Noche: lluvias ligeras en el oriente, cielo parcialmente nublado.

Temperatura máxima: 20 °C

  • Barranquilla: cielo entre ligera y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco. Máxima: 34 °C
  • Cartagena: cielo entre ligera y parcialmente nublado, predominio de condiciones secas. Temperatura máxima: 33 °C
  • Medellín: mañana con predominio de tiempo seco, incremento de nubosidad en la tarde-noche con probabilidad de lloviznas. Máxima: 25 °C
  • Tunja: condiciones secas durante toda la jornada, cielo de ligera a parcialmente nublado. Máxima: 19 °C
  • Bucaramanga: nubosidad variada, predominio de tiempo seco. Máxima: 25 °C
  • Cali: mañana seca, aumento de nubosidad en la tarde-noche con probabilidad de lluvias. Temperatura máxima: 29 °C.

Alertas vigentes en Colombia hoy: incendios, deslizamientos e inundaciones

En Colombia, un total de 40 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía presentan algún nivel de alerta por incendios, de los cuales 5 se encuentran en alerta roja (4 en Casanare y 1 en Vichada).

Por deslizamientos, 509 municipios están en alerta, destacándose 79 en alerta roja, especialmente en Antioquia (21), Cauca (14) y Nariño (10).

En cuanto a las alertas hidrológicas, en las áreas hidrográficas del Magdalena-Cauca hay 17 alertas rojas, 3 rojas puntuales, 32 naranjas y 41 amarillas; en el Pacífico, 29 naranjas y 4 amarillas; en el Caribe, 8 rojas y 17 naranjas; y en la Amazonía, 1 naranja y 3 amarillas.

Por último, las alertas meteomarinas incluyen alerta naranja por velocidad del viento y altura de las olas en sectores del Mar Caribe (oriente, suroccidente y centro).

También hay alerta amarilla en el sector occidental, y en todo el Pacífico colombiano por viento, olas y lluvias en la cuenca centro y sur.

