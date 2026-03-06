El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reportó esta semana el avance del 77,80 % de ejecución en una de las obras más esperadas por los bogotanos en el norte de la ciudad. Se trata de la construcción del puente de la 153 con AutoNorte, que además será uno de los más largos de la ciudad.

La entidad distrital reportó que el espacio por el que se movilizarán los vehículos y estará ubicado el paso bicipeatonal ya fue asfaltado, lo que resalta el prometedor avance de la obra.

“Más de 800 mil personas serán beneficiadas y podrán conectarse con dos de las obras que ya entregamos: la av. Sirena, desde la AutoNorte hasta la Boyacá, y el Canal Córdoba“, señaló el director del IDU, Orlando Molano.

El director del IDU, Orlando Molano visitó la obra esta semana. Foto: IDU

Según Molano, la obra no solamente beneficia a los usuarios en el momento que esta sea culminada, sino también a las más de 170 personas que están empleadas y trabajan en ella durante el día y, algunas veces, en la noche.

El reporte entregado por el IDU aseguró que se continúa con la instalación de geobloques y vigas superiores, para así lograr un mayor control de los asentamientos, y servirá como plataforma de conformación del pavimento.

Desde el fin de semana, los trabajos que se llevan a cabo son correspondientes a los aproches oriental y occidental del puente, es decir, la estructura conocida coloquialmente como ‘orejas’.

Los últimos trabajos adelantados, reportan obras en las orejas del puente. Foto: IDU

Fuentes del IDU le confirmaron a SEMANA que esperan terminar la construcción en el segundo semestre de 2026, a pesar de que la entidad no divulga el mes específico en el que se prevé esté disponible para los transeúntes.

No obstante, la fecha es prometedora, ya que falta aproximadamente un 23 % y, según el director Molano, en 3 años se avanzó en un 66%.

“Las indicaciones del alcalde Carlos Fernando Galán son que este año vamos a entregar esta obra y así se lo vamos a cumplir a los bogotanos. Este puente lo encontramos en el 11 % (en enero de 2024) y ya lo llevamos cerca del 80 %“, declaró el director.

Características del puente en construcción

