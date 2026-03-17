Él era Néstor Harry Acosta Leal, trabajador del Acueducto de Bogotá que fue asesinado por robarle el celular

La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación adelantan de manera conjunta las investigaciones para esclarecer el asesinato de Néstor Harry Acosta Leal y dar con los responsables.

Los hechos se registraron en la tarde del lunes 16 de marzo de 2026 en el barrio Sauzalito, ubicado en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de la capital, en las inmediaciones de la terminal de transporte.

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Néstor Harry Acosta Leal, de 35 años, trabajaba desde hace 20 años en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), según informó la compañía, que lamentó lo sucedido.

“Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor y quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”, dijo la entidad.

Las autoridades investigan este nuevo crimen. (Imagen de referencia) Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fuentes del proceso advirtieron a SEMANA que el hombre era víctima de un caso de hurto de celular y aparentemente opuso resistencia a dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, y tras negarse a entregar el aparato, le dispararon de manera indiscriminada frente a decenas de personas.

“Estaba forcejeando y, de un momento a otro, sacó un arma de fuego. El señor se apartó y el otro hombre se acercó y con un revólver se apoyó en las costillas del señor y le disparó; cayó al suelo y el otro hombre salió huyendo”, reveló el testigo que fue entrevistado por los investigadores.

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Las autoridades realizan verificación de cámaras de vigilancia en la calle con carrera 69B, con el fin de identificar a los responsables de este crimen, que se movilizaban en una motocicleta.

El alcalde Carlos Fernando Galán expresó que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se liderarán acciones que permitan esclarecer este nuevo asesinato que estremece a la ciudad.

“Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.