La ciudad de Medellín enfrenta una creciente presión por la intensidad de la temporada invernal, que ya deja cientos de emergencias y mantiene en alerta a las autoridades.

En medio de este panorama, el Distrito evalúa declarar la calamidad pública, una decisión que cobra fuerza tras la recomendación formal del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, confirmada por entidades como el DAGRD.

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Medellín evalúa calamidad pública por lluvias: recomendación oficial y crisis en aumento

La medida se analiza luego de un aumento sostenido de eventos asociados a precipitaciones, como deslizamientos, inundaciones y afectaciones estructurales en viviendas.

Esta situación ha obligado a reforzar los operativos de respuesta en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas de ladera y áreas cercanas a quebradas.

La recomendación institucional no solo quedó consignada en reportes oficiales y medios de comunicación, sino que también fue confirmada públicamente a través de redes sociales.

En una publicación en la red X, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres indicó que el Consejo Distrital “recomendó al alcalde declarar la calamidad pública”, dejando constancia directa de la decisión técnica en un canal oficial.

El objetivo es el de facilitar intervenciones urgentes en sectores críticos de la ciudad.

Ante la actual temporada de lluvias, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, recomendó al alcalde @FicoGutierrez declarar la Calamidad Pública en Medellín. El objetivo: intervenir de forma inmediata las zonas más afectadas de la ciudad. pic.twitter.com/bUGT0zVYBx — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) April 9, 2026

Cifras oficiales revelan el impacto real del invierno en Medellín

En medio de este panorama, las cifras reflejan la magnitud de la situación.

De acuerdo con balances entregados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo corrido de 2026 ya se han atendido más de 400 emergencias asociadas a las lluvias en la ciudad.

Esto incluye deslizamientos, inundaciones y colapsos estructurales.

Las afectaciones han impactado a cientos de familias y obligado a realizar evacuaciones preventivas en distintos sectores.

A lo anterior se suma la advertencia del sistema de monitoreo SIATA, que ha alertado sobre la persistencia de precipitaciones intensas durante las próximas semanas.

Hecho que incrementa el riesgo en zonas de alta vulnerabilidad.

Desde la Alcaldía de Medellín se ha reiterado que la eventual declaratoria permitiría activar mecanismos extraordinarios de contratación y atención humanitaria, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables.

Las autoridades antioqueñas ya toman medidas para prevenir emergencias. Foto: Composición SEMANA | Getty / Alcaldía de Medellín

Entretanto, los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente y atención en tiempo real ante cualquier nueva emergencia.

Este comportamiento está asociado a la primera temporada de lluvias del año en la región Andina, que históricamente se extiende entre marzo y mayo, lo que mantiene la presión sobre la capacidad operativa del Distrito.

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Por esto, se hace necesario tomar medidas excepcionales para enfrentar una coyuntura que sigue en evolución.