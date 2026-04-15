En tiempo récord se reabrió la avenida El Poblado: este es el corredor habilitado en Medellín

La Alcaldía de Medellín reabrió la avenida El Poblado antes del tiempo previsto, luego de superar la emergencia causada por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, uno de los episodios más críticos recientes en materia de movilidad en la ciudad.

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El paso fue restablecido tras 25 días de trabajos continuos, en los que participaron más de 50 personas con operación ininterrumpida las 24 horas.

La intervención permitió recuperar más de 60 metros de vía en este corredor clave del suroriente de la ciudad, afectado por las fuertes lluvias registradas el pasado 17 de marzo.

Una emergencia que paralizó la movilidad

El desbordamiento de la quebrada La Presidenta provocó el colapso de una estructura hidráulica a la altura del Hotel Dann Carlton, lo que obligó al cierre total de la vía y generó afectaciones en uno de los principales corredores viales de Medellín.

Se reabrió la vía antes del tiempo previsto. Foto: Alcaldía de Medellín / API

Ante la magnitud del evento, el Distrito declaró la urgencia manifiesta el 21 de marzo, lo que permitió acelerar la contratación de obras y dar respuesta inmediata a la contingencia.

La Secretaría de Infraestructura Física señaló que la intervención fue compleja, ya que no solo se trataba de habilitar la vía, sino de garantizar que el problema no se repitiera.

¿Qué obras se realizaron?

En una primera fase, los equipos técnicos controlaron el flujo del agua, retiraron sedimentos y desmontaron la estructura colapsada.

Posteriormente, se construyó un nuevo canal en concreto de gran capacidad, de 5,5 metros de ancho por 4,7 metros de alto, que permite el paso del agua por debajo de la vía, reduciendo el riesgo de futuras inundaciones.

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Además, se instalaron tuberías de gran diámetro y materiales de alta resistencia para reforzar la infraestructura hidráulica.

En la etapa final, la vía se reconstruyó desde su base, con capas de material compactado y un nuevo pavimento diseñado para mejorar su durabilidad. También se intervinieron bordillos y pasos peatonales para reforzar la seguridad.

Estas obras no solo restablecen la movilidad, sino que dejan una infraestructura más robusta frente a fenómenos climáticos. La Secretaría de Medio Ambiente indicó que se adelantan estudios adicionales en la cuenca de la quebrada La Presidenta para identificar puntos críticos y prevenir nuevas emergencias.

La Alcaldía especificó que se contemplan intervenciones en otros afluentes como La Escopetería y Chuscalito, donde se han detectado problemas de socavación e insuficiencia hidráulica.