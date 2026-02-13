Medellín

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Algunas calles presentaron daños importantes por el desbordamiento de una quebrada.

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 4:10 p. m.
La lluvias en Medellín provocaron desastres en vías importantes.
La lluvias en Medellín provocaron desastres en vías importantes. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En Medellín, debido al clima severo que atraviesan varias regiones del país en las últimas semanas, hubo vías importantes cerradas y se llevaron a cabo obras necesarias para restablecer el orden en la ciudad, especialmente el sector El Poblado, donde se registraron desbordamientos, deslizamientos de tierra y afectaciones en la movilidad causados con las fuertes lluvias.

Los sectores como Patio Bonito, transversal superior, Cola del Zorro, Colegio Euskadi y Monterrey tuvieron que ser tendidas por las autoridades, quienes ejecutaron actividades de “remoción de material, limpieza de vías y recuperación de infraestructura vial. En total, se removieron cerca de 280 metros cúbicos de material”, informó este viernes, 13 de febrero, la Alcaldía de Medellín en un comunicado oficial.

Lluvias en Medellín.
Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada La Poblada. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

También notificó que este día cesaron las intervenciones en los lugares mencionados, que ya están abiertos a la circulación de las personas y de los vehículos.

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

“Tuvimos presencia con más de 85 personas en territorio y 45 equipos de maquinaria trabajaron en la atención de las afectaciones, la recuperación de la infraestructura vial y el restablecimiento de la movilidad“, detalló el secretario de Infraestructura Física, Jaime Naranjo, de acuerdo con el informe.

La Alcaldía explicó que, en Monterrey, la subida de imprevisto de la quebrada La Poblada afectó la calle 10 A con carrera 48, por lo que las agencias especiales tuvieron que remover el material y el pavimento desprendido, limpiaron las “juntas de dilatación entre la losa y los muros de la cobertura de la quebrada”, demolieron y reconstruyeron una parte de la vía.

Vía Medellín–Bogotá hoy: derrumbes y cierres parciales complican el corredor vial

“Gracias a estos trabajos, el corredor quedó habilitado apenas diez días después de la emergencia, permitiendo nuevamente la circulación hacia el suroriente de la ciudad”, replicó la Secretaría de Infraestructura.

Avenida Regional, en Medellín, inundada por las lluvias.
Otras vías, como la avenida Regional, en Medellín, se inundaron por las lluvias. Foto: Denuncias Antioquia.

“Estas intervenciones se ejecutaron en aproximadamente 500 metros cuadrados, donde se instalaron cerca de 200 toneladas de mezcla asfáltica, lo que permitió habilitar este corredor estratégico para la movilidad del suroriente de la ciudad, tan solo 10 días después de la emergencia”, amplió el comunicado distrital.

Además, se aseveró que las actividades de limpieza y construcción iniciaron tan pronto se reportaron las afectaciones en al menos 500 metros de la carretera. “De manera progresiva, se logró habilitar la circulación vehicular en los diferentes puntos intervenidos y culminar los trabajos estructurales requeridos en Monterrey”, determina el documento de la administración local.

