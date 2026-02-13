La autopista Medellín–Bogotá presenta cierres intermitentes, pasos controlados y congestión por derrumbes y obras, mientras Invías y concesiones mantienen monitoreo ante el impacto del invierno.

Derrumbes y lluvias mantienen en alerta el corredor Medellín–Bogotá

La autopista Medellín–Bogotá, uno de los corredores viales más importantes de Colombia, enfrenta este viernes 13 de febrero un panorama complejo marcado por cierres parciales, derrumbes y labores de mantenimiento que han alterado la movilidad entre Antioquia y la capital del país.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el impacto de la temporada de lluvias y el alto flujo de carga pesada, factores que han incrementado los riesgos en varios tramos del trayecto.

De acuerdo con reportes oficiales del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de las concesiones viales que operan el corredor, las lluvias recientes han provocado deslizamientos de tierra y caída de material rocoso en sectores críticos del oriente antioqueño, donde la topografía montañosa hace que la carretera sea especialmente vulnerable.

En puntos como Cocorná, San Luis y otras zonas de la concesión, las autoridades han implementado pasos controlados y cierres intermitentes mientras se realizan trabajos de remoción y estabilización del terreno para evitar emergencias mayores.

Las labores de mantenimiento forman parte de un plan de intervención preventiva que busca garantizar la seguridad de los usuarios, pero han generado congestión vehicular, tiempos de viaje más largos y desvíos temporales.

Este corredor no solo conecta dos de las principales ciudades del país, sino que también es una arteria clave para el transporte de mercancías, lo que explica el impacto económico y logístico que tienen las restricciones de tránsito.

En el tramo final hacia Bogotá, las autoridades locales también han reportado congestiones asociadas a siniestros viales y alto flujo vehicular.

Varios derrumbes mantienen la movilidad reducida en la Autopista Medellín - Bogotá, jurisdicción de Cocorná. (Reporte 7:00 a.m.)



Autoridades recomiendan consultar reportes oficiales antes de viajar

La Secretaría Distrital de Movilidad ha advertido que accidentes en vías de acceso, como la Calle 80 y otros corredores de entrada a la ciudad, han provocado cierres parciales y desvíos, lo que se suma a las demoras provenientes del trayecto desde Antioquia.

La Secretaría de Movilidad de Medellín, junto con las concesiones y la Policía de Tránsito, insiste en la importancia de consultar los canales oficiales antes de iniciar el viaje.

Plataformas institucionales como @sttmed y los boletines de Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura se han convertido en fuentes clave para conocer el estado de la vía en tiempo real.

Esto permite a conductores y empresas ajustar rutas y horarios ante cambios repentinos por clima o emergencias viales.

Expertos en movilidad señalan que la autopista Medellín–Bogotá seguirá siendo un punto crítico del sistema vial colombiano mientras no se completen proyectos de doble calzada y obras de estabilización integral.

La combinación de geografía compleja, tráfico pesado y eventos climáticos extremos convierte al corredor en un laboratorio permanente de gestión del riesgo vial.

La información en tiempo real y la respuesta rápida de las autoridades son determinantes para evitar tragedias y colapsos de movilidad.