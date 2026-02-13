La reapertura del sector La Sinifaná, entre Amagá y Bolombolo, marca un alivio para la movilidad del Suroeste antioqueño tras meses de cierres y desvíos por derrumbes y pérdida de banca.

La Sinifaná, un punto crítico del corredor Medellín–Suroeste

La movilidad entre Medellín y el suroeste antioqueño recibió esta semana un impulso clave con la finalización de las obras en el sector La Sinifaná, uno de los puntos más críticos del corredor vial hacia el occidente del país.

La concesionaria Covipacífico confirmó la culminación de los trabajos de pavimentación y estabilización, lo que permitió restablecer el tránsito en doble sentido en este tramo de la Troncal del Café, que conecta el municipio de Amagá con el corregimiento de Bolombolo, en Venecia.

Desde la Gobernación de Antioquia se ha reiterado la importancia estratégica de este corredor para la subregión, señalando que los cierres prolongados en La Sinifaná afectaron la economía, el turismo y la conectividad de cientos de miles de habitantes del Suroeste.

La Secretaría de Infraestructura departamental había advertido en 2025 que la región no resistía interrupciones prolongadas y pidió acelerar las soluciones técnicas para garantizar la transitabilidad permanente.

La reapertura se produce tras una intervención técnica compleja que incluyó la recuperación de la banca, la estabilización de taludes y la protección de la ladera inferior, en una zona históricamente vulnerable a deslizamientos y movimientos en masa.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había señalado que la pérdida de banca en este sector obligó a coordinar acciones con transportadores, autoridades locales y la Gobernación para mantener la operación del corredor.

Una buena noticia para el Suroeste: finalizaron obras en La Sinifaná y se restableció la víahttps://t.co/XjVeHNgM7e — El Colombiano (@elcolombiano) February 13, 2026

Qué cambia para viajeros y transportadores tras la reapertura

Con la normalización del tránsito en La Sinifaná, se espera una mejora en los tiempos de desplazamiento, el transporte de carga y el turismo hacia municipios como Andes, Jardín, Jericó y Támesis.

Esta subregión depende en gran medida de este corredor vial que conecta con Medellín y el Eje Cafetero.

Aunque el tránsito ya fue restablecido en La Sinifaná, las autoridades regionales recuerdan que se trata de una zona geológicamente inestable y propensa a deslizamientos, especialmente durante la temporada de lluvias.

Por ello, recomiendan a los viajeros planear sus desplazamientos con antelación, consultar el estado de las vías en los canales oficiales de la Gobernación de Antioquia, la concesionaria Covipacífico y la Policía de Tránsito, así como respetar los límites de velocidad y la señalización temporal.

Es necesario que los conductores estén atentos a las condiciones climáticas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando persiste el riesgo de caída de material en la montaña.

Las obras de estabilización y pavimentación en el sector La Sinifaná permitieron restablecer el tránsito en doble sentido en uno de los corredores más estratégicos del Suroeste antioqueño.