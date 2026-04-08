Alcaldía de Medellín inicia obras en esta importante calle de El Poblado: vías alternas y fechas clave

La Alcaldía de Medellín inició una de las obras clave para la movilidad en el sur de la ciudad. Se trata de la construcción del paso a desnivel en la loma de El Tesoro con la vía Linares.

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El proyecto, que busca descongestionar uno de los corredores principales del barrio El Poblado, cuenta con una inversión superior a $ 23.000 millones y hace parte del paquete de obras financiadas mediante valorización en este sector de la ciudad.

Se trata del desnivel en la loma El Tesoro con la vía Linares. Foto: Alcaldía de Medellín

El Fondo de Valoración de Medellín (Fonvalmed), que es la entidad a cargo de la obra, detalló que esta será la número 23 y la última del proyecto de valorización de este barrio, cerrando un ciclo de intervenciones en el sector.

Detalles de la obra

La intervención contempla la construcción de un puente vehicular, acompañado de 674 metros de vía, 479 metros cuadrados de espacio público y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes.

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La Alcaldía explicó que el objetivo es separar los flujos vehiculares, reducir los conflictos de tránsito y mejorar la seguridad tanto para conductores como para peatones. La intervención busca optimizar la circulación en un punto donde actualmente se presentan constantes represamientos, especialmente por el alto flujo vehicular y maniobras indebidas como giros prohibidos.

Este cruce ha sido identificado como un punto crítico por su nivel de congestión y accidentalidad. Muchos conductores continúan realizando maniobras no permitidas, pese a la señalización existente, lo que ha incrementado los riesgos en la zona.

Se estima que este corredor se entregue en el segundo semestre de 2027, con un plazo de ejecución de 18 meses. Según Fonvalmed, la obra será financiada mediante la contribución por valorización, es decir, con aportes de los propietarios y habitantes del sector beneficiado.

Vías alternas

Este es el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la secretaría. Foto: Alcaldía de Medellín

Esta intervención cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Secretaría de Movilidad que detalla que a partir del lunes 13 de abril se realiza el cierre parcial de la calle 3 entre la carrera 28 y la calle 4.

Como rutas alternas, las autoridades recomiendan tomar la carrera 29, continuar por la calle 4 Sur, salir a la carrera 25 y retomar el recorrido habitual. Además, agentes de tránsito estarán en el sector para regular la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.