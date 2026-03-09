Un fuerte aguacero se registró este lunes, 9 de marzo, en Bogotá, lo que ha afectado algunas zonas en las que se ha visto la alta presencia de granizo, dejando imágenes impactantes que han sido compartidas en las redes sociales.
Algunas de las localidades más afectadas, hasta el momento por el clima, son:
- Usaquén
- Suba
- Chapinero
- San Cristóbal
- Ciudad Bolívar
- Usme
Esta situación ha generado afectaciones en el tráfico, puesto que los vehículos deben transitar con mayor precaución. Además, en algunas zonas el sistema de alcantarillado no da abasto, por lo que determinadas vías de Bogotá terminan presentando un alto nivel de agua, lo que las hace intransitables.
En desarrollo...