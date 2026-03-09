Nación

Fuerte granizada se toma Bogotá este lunes 9 de marzo: imágenes se viralizan en las redes sociales

El pasado domingo 8 de marzo las lluvias fueron más leves en la capital.

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 3:41 p. m.
Una fuerte tormenta azotó Bogotá este lunes 9 de marzo.
Una fuerte tormenta azotó Bogotá este lunes 9 de marzo. Foto: @BogotaTransito

Un fuerte aguacero se registró este lunes, 9 de marzo, en Bogotá, lo que ha afectado algunas zonas en las que se ha visto la alta presencia de granizo, dejando imágenes impactantes que han sido compartidas en las redes sociales.

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Algunas de las localidades más afectadas, hasta el momento por el clima, son:

  • Usaquén
  • Suba
  • Chapinero
  • San Cristóbal
  • Ciudad Bolívar
  • Usme

Esta situación ha generado afectaciones en el tráfico, puesto que los vehículos deben transitar con mayor precaución. Además, en algunas zonas el sistema de alcantarillado no da abasto, por lo que determinadas vías de Bogotá terminan presentando un alto nivel de agua, lo que las hace intransitables.

En desarrollo...

