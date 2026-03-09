Acueducto responde a socavón en Suba. En redes sociales circula el momento exacto en el que el suelo se cayó en Bogotá

El sábado 7 de marzo, los residentes del barrio La Gaitana en la localidad de Suba vivieron un momento angustiante, luego de ver un enorme socavón en medio de la carretera a la altura de la calle 139 con carrera 126 A.

Las redes sociales se llenaron de videos e imágenes en las que se evidencia la gravedad del hueco que aterró a la ciudadanía. La abertura que hubo en el suelo del barrio fue realmente impactante. En los primeros momentos, mientras aparecían las grietas, los vehículos aún transitaban alrededor de la circunferencia; sin embargo, minutos después, se hizo evidente la magnitud de la emergencia.

@informativo.colom0 COLOMBIA | EMERGENCIA VIAL EN BOGOTÁ: GIGANTESCO HUECO OBLIGA A CERRAR IMPORTANTE VÍA EN SUBA Una situación que vuelve a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura vial en la capital del país se registró en las últimas horas en el noroccidente de Bogotá. Un enorme hueco o socavón se abrió repentinamente en plena vía del sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, obligando a las autoridades a cerrar completamente el paso vehicular en la zona. El hecho ocurrió en la calle 139 con carrera 126A, frente al CAI La Gaitana, un punto altamente transitado por conductores, transporte público y residentes del sector. Según los primeros reportes, el pavimento comenzó a fracturarse hasta colapsar, dejando al descubierto un gran cráter que representa un alto riesgo para la movilidad. Videos del momento en que se evidenció el daño comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los ciudadanos por el deterioro de las vías y la posibilidad de nuevos hundimientos en otras zonas de la capital. Tras la emergencia, unidades de Movilidad de Bogotá, junto con técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, llegaron al lugar para acordonar el área, evaluar la magnitud del daño y determinar las causas del colapso del pavimento. De manera preliminar, se investiga si el hundimiento estaría relacionado con fallas en el sistema de alcantarillado subterráneo o filtraciones de agua, lo que habría debilitado la estructura del terreno hasta provocar el desplome de la vía. Mientras avanzan las inspecciones técnicas y las labores de reparación, las autoridades decidieron cerrar completamente el tránsito vehicular en ese tramo, lo que ha generado congestión en varios sectores cercanos de la localidad de Suba. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la Avenida Ciudad de Cali y otras vías cercanas, mientras se realizan los trabajos para estabilizar el terreno y recuperar la movilidad en el sector. Este nuevo episodio reabre el debate sobre el estado de las vías en Bogotá y la necesidad de intervenciones preventivas, ya que cada vez son más frecuentes los reportes de hundimientos, grietas y fallas estructurales en distintos puntos de la ciudad. La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades distritales, que esperan determinar en las próximas horas la profundidad del socavón y el tiempo que tomarán las reparaciones para reabrir la vía. #Bogotá #Colombia #MovilidadBogotá #Suba ♬ sonido original - IC-Radio Informativo Colombia

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hizo presencia en el lugar del accidente, pero se pronunció públicamente este lunes 9 de marzo.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, no especificó la causa exacta del socavón, pero indicó que las causas del colapso de la vía podrían estar relacionadas con varios factores, entre ellos, que la red actual fue construida hace más de 25 años y no se diseñó para soportar el tráfico vehicular pesado.

En esta zona transitan más de siete rutas de servicio de transporte público a diario, lo cual generaría una alta presión sobre el sistema de alcantarillado, según la gerente Avendaño. A esto se les sumarían las conexiones erradas que ingresan al sistema sanitario.

Se han reemplazado 18 metros de tubería. Foto: EAAB

¿Qué sucederá ahora?

La Empresa de Acueducto fue enfática en señalar cuáles serían las medidas que tomarían para solucionar lo más pronto posible esta vía y, en consecuencia, retomar la normalidad para los transeúntes.

“Luego del diagnóstico técnico realizado por los expertos de la EAAB, se determinó que es necesario reemplazar 18 metros de tubería del interceptor de aguas lluvias, ubicado a varios metros de profundidad”, expresó la EAAB en un comunicado de prensa.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, realizó una visita técnica en compañía del alcalde local de Suba, César Salamanca. Foto: EAAB

La EAAB trabaja de la mano con la Alcaldía local de Suba, el Idiger y la Secretaría de Movilidad, para restablecer lo más pronto posible esta zona y su tránsito vehicular.

De acuerdo con lo expresado por la empresa de Acueducto, en una última fase, la recuperación del material de base y la pavimentación del tramo vial estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Según la gerente del Acueducto, ya se trabaja en un plan a mediano y largo plazo que permita diseñar y construir redes que soporten el tráfico pesado del sector.

