La famosa casa que fue de un reconocido pintor colombiano reabre sus puertas en Bogotá, ¿cómo visitarla?

Recientemente, el Banco de la República anunció que se hará la reapertura de la Casa Gómez Campuzano el día 30 de marzo de 2026, luego de haber estado cerrada durante meses por labores de preservación y conservación.

Este es el pintor que adornó con sus obras algunas de las principales iglesias de Bogotá

Esta casa alberga una colección extensa y significativa del pintor Ricardo Gómez Campuzano, lo que significa que en ella se conserva un acervo de suma importancia para la historia del arte colombiano.

Ya es oficial la reapertura Casa Gómez Campuzano. Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango

La casa fue construida en 1944 por Luis Acevedo Biester, quien, a su vez, era hijo del destacado y talentoso pintor bogotano Ricardo Acevedo Bernal. Esta construcción fue durante cerca de 40 años la residencia y taller de Ricardo Gómez Campuzano. Hacia el año 2000 fue entregada en comodato al Banco de la República, entidad encargada de su administración.

Actualmente, este lugar también es la sede norte de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y allí se resguardan cerca de 41.500 volúmenes que conforman el fondo bibliográfico de Alfonso Palacio Rudas.

Esta es la casa Gómez Campuzano. Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango

¿Quién fue Ricardo Gómez Campuzano?

Ricardo Gómez Campuzano fue un pintor nacido a finales del siglo XIX en Bogotá. Tuvo una importante formación artística de la mano de pintores como Andrés de Santamaría y Ricardo Borrero Álvarez. En 1910 pudo exhibir dos de sus obras en la Exposición de Arte del Centenario, según lo relatado por Alejandro Garay Celeita, historiador de la Pontificia Universidad Javeriana.

Gómez Campuzano también estuvo en España, donde pudo estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando gracias a una beca otorgada por el Gobierno español, lo que influyó en su producción artística, reflejando elementos españoles en algunas de sus obras.

Retrato de mujer española, pintura de Ricardo Gómez Campuzano (1923). Foto: Colección Luciano Sánchez

Uno de los temas que más caracteriza a este pintor son sus paisajes de la sabana, los cuales se popularizaron entre las colecciones privadas que aún hoy perduran.

El bogotano también tuvo cercanía con exponentes de gran relevancia en el arte, como Joaquín Sorolla, de quien recibió lecciones.

Más allá de ser un pintor reconocido, Gómez Campuzano también enseñó en la Escuela de Bellas Artes, de la cual fue director en reemplazo de Roberto Pizano.

La ostentosa casa que perteneció a uno de los hombres más ricos del siglo XIX en Colombia

¿Cómo visitar la Casa Gómez Campuzano?

La casa se encuentra ubicada en la calle 80 No. 8-66. Se podrá visitar a partir del lunes 30 de marzo de 2026, en el horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Los días domingos y festivos permanecerá cerrada.

Es un espacio que reabre sus puertas y permitirá a sus visitantes sumergirse en un lugar repleto de valiosos objetos para la historia del arte colombiano, que deja conocer de cerca la obra de Ricardo Gómez Campuzano.