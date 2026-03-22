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La ostentosa casa que perteneció a uno de los hombres más ricos del siglo XIX en Colombia

Posee una arquitectura colonial que cautiva a sus visitantes y fue parte de una de las haciendas más importantes de la capital colombiana.

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Redacción Semana
22 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
Museo Mercedes Sierra de Pérez.
Museo Mercedes Sierra de Pérez. Foto: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Cuando se habla de personas adineradas en el siglo XIX, es imposible no pensar en el casi mítico José María Sierra, mejor conocido como Pepe Sierra, quien ha sido considerado como una de las personas que más logró acumular fortuna entre el siglo XIX y principios del XX en Colombia.

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer sobre Sierra, este habría trabajado en los años de su juventud en la ganadería y la agricultura, desde donde se empezó a reconocer su vasta habilidad como negociante.

Nacido en Antioquia, este personaje dejó un legado inmenso para la ciudad de Bogotá, pues adquirió en su momento la Hacienda El Chicó, en cuyos terrenos hoy se encuentran importantes desarrollos urbanísticos en el norte de la capital colombiana.

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Museo El Chicó. Foto: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Sin embargo, hay una propiedad que se resiste al paso de los años: el Museo El Chicó, que es muestra de ese próspero pasado de Pepe Sierra.

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Esta casa, que hoy funciona como museo, fue una de las residencias de don Pepe Sierra. Actualmente se le puede observar al pasar por la carrera séptima y también se puede ingresar para admirar las joyas de arte que allí se resguardan, convirtiéndose en uno de los espacios museísticos más importantes no solo de Bogotá, sino de toda Colombia.

La casa, que data de la primera mitad del siglo XVII, se convierte en un ejemplo arquitectónico del famoso estilo colonial que permeó las tierras del Nuevo Reino de Granada en la época en que hacían parte del extenso y poderoso imperio español.

Su patio central y sus amplios corredores permiten que los visitantes se puedan sumergir, aunque sea por un momento, en la experiencia de una de las edificaciones más antiguas que hoy se conservan en Bogotá.

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Detalle de interior en el Museo El Chicó Foto: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Esta casa fue heredada por Mercedes Sierra de Pérez, hija de Pepe Sierra, y posteriormente la propiedad fue donada a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.

Usted puede visitar esta casa de martes a domingo y días festivos, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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El valor de la entrada al museo es de 10.000 pesos; los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 65 años no pagan el ingreso.

Conocer el Museo El Chicó es, sin lugar a dudas, una oportunidad propicia para aprender de historia y dejarse contagiar por el ambiente rodeado de naturaleza que este ofrece en medio de Bogotá.

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