¿Planea su próximo puente festivo? Tres municipios que están a pocas horas de Bogotá y son ideales para viajar en carro y gastar poco

Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Su territorio combina naturaleza, historia, aventura, gastronomía y pueblos con encanto en distancias relativamente cortas. Gracias a sus diferentes pisos térmicos, se puede pasar de páramos a zonas de clima cálido en pocas horas.

A continuación, tres municipios de esta región del país que se encuentran a pocas horas de Bogotá.

Sutatausa

Este municipio está ubicado a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Entre sus principales atractivos naturales se encuentran los farallones que ofrecen un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Estas formaciones son “un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”.

Otro lugar relevante es la parroquia San Juan Bautista, la cual se construyó durante tres siglos.

A dos horas de Bogotá, el pueblo donde la gallina sudada o a la brasa es una delicia, un destino perfecto para el ecoturismo

“El templo se construyó a lo largo de tres siglos aproximadamente y, aunque se puede determinar con un alto grado de precisión la estructura de la traza original, resulta difícil datar las sucesivas adiciones que se realizaron sobre la estructura del siglo XVII”, señala la Diócesis de Zipaquirá.

Y agrega: “La última parte construida fue la torre en 1818 por el padre José Nieto Forero. La pintura data aproximadamente del siglo XVII, desconociendo su autor, que posiblemente eran artistas provenientes del viejo mundo que se contrataban para dibujar imágenes que sirvieran para el adoctrinamiento de los indígenas”.

Cucunubá

Este municipio se encuentra a 90 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil. Este encantador lugar es conocido por sus paisajes rurales y su clima templado, además de su riqueza cultural y artesanal.

Respecto al turismo, la Gobernación señaló que Cucunubá es un destino atractivo para el turismo rural y cultural. Entre sus lugares más atractivos para los turistas se encuentran la Plaza Principal, rodeada de edificaciones coloniales, y la Iglesia de San Miguel Arcángel, una hermosa construcción del siglo XVIII. “El municipio también ofrece rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la región”, destacó la Gobernación.

Por otra parte, y de acuerdo a lo que registra el portal Worldmoments, ir a Cucunubá es disfrutar de un plan turístico increíble. La Laguna de Cucunubá, a solo 6 kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Media Luna.

Choachí, Cundinamarca Foto: Redes sociales

Choachí

Esta municipio está ubicado a 50 kilómetros al este de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por sus paisajes montañosos y clima fresco, siendo un destino popular para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Entre los principales atractivos del municipio se destaca la cascada La Chorrera, considerada una de las más altas de Colombia. “Este majestuoso salto de agua es un destino popular para el ecoturismo y las actividades al aire libre”, señala la Gobernación.

Otro lugar imperdible es la parroquia de San Miguel, que se considera como un símbolo de la fe y la historia del municipio.

El parque ecológico Matarredonda es otro destino turístico de relevancia. Ofrece un entorno agradable para el disfrute de la flora y fauna locales. “Este parque es un ejemplo de la biodiversidad de la región y un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza”, agrega la Gobernación.