El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

El municipio de Titiribí queda al suroeste del departamento de Antioquia y se encuentra ubicado aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Medellín.

Es conocido actualmente por ser la capital mundial de la mula de silla, apelativo que se ha ganado gracias a los grandes ejemplares de este tipo que han salido de allí.

Las mulas de Titiribí son famosas en todo el territorio nacional por sus cualidades, las cuales las hacen destacarse. Además, esto también es un reflejo de la cultura arriera paisa, misma que ha sido ampliamente retratada en los libros de historia colombiana.

El arriero, con su mula, atravesando terrenos difíciles que retarían hasta al más experimentado jinete, es casi una figura heroica. La cultura paisa no solo se caracteriza por los ya denominados arrieros, sino también por la gastronomía específica que fue consolidándose a través del tiempo.

Panorámica Titiribí, Antioquia. Foto: Getty Images

Los arrieros llevaban entre las montañas diferentes cargas como café, aguardiente, panela o todo aquello que requiriera algún tipo de transporte.

Por su parte, las mulas de silla fueron utilizadas en medio de terrenos difíciles para recorrer largas distancias, lo cual implicaba una experticia y el paso firme de una buena mula.

No es lo mismo la mula de silla que las mulas de carga: las primeras llevaban en su lomo al arriero, mientras que las otras llevaban mercancías.

Titiribí, aunque ahorita es famoso por sus mulas de silla, tiene un lugar mucho más importante dentro de la historia económica de Colombia.

Allí estuvieron las famosas minas de la Sociedad del Zancudo, una de las empresas mineras más importantes del país en el siglo XIX y que también fue un pilar de progreso para toda la región.

La importancia de esta empresa fue de tal magnitud que, en algún momento, llegaron a emitir sus propios billetes. Estos tuvieron que ser recogidos después, cuando la emisión pasó a ser un privilegio exclusivo otorgado al Banco Nacional.

Los billetes que emitió la Sociedad del Zancudo tuvieron que ser recogidos y destruidos, lo que ha hecho que tan solo unos pocos ejemplares se conserven al día de hoy y estén resguardados en diferentes colecciones públicas y privadas.

Algunos de los documentos de esta importante compañía actualmente hacen parte del “Archivo - Sociedad del Zancudo” del Banco de la República.

Documento de la Sociedad del Zancudo. Foto: Banco de la República, Archivo "Sociedad del Zancudo"

La Sociedad del Zancudo dejó de operar a mediados del siglo XX, luego de haber atravesado etapas de crisis y apogeo. De acuerdo con la información difundida por el Banco de la República, que recoge los planteamientos de Luis Fernando Molina Londoño:

“Se pueden identificar cuatro etapas en el desarrollo de esta empresa minera: etapa fundacional (1848-1862), etapa de expansión (1863-1898), etapa de los ingenieros (1899-1927), llamada así porque pasó a estar a cargo de los ingenieros de la Escuela de Minas; y la etapa final (1928-1948)”.

Visitar este municipio antioqueño es una oportunidad para conocer de cerca el territorio que vio nacer una de las empresas mineras más importantes en la historia de Colombia; de igual manera, allí se puede disfrutar de la cultura paisa y de la variedad gastronómica que tiene Antioquia.