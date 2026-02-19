Turismo

Cuatro municipios del oriente antioqueño, con centros históricos de interés cultural nacional, que sorprenden con su arquitectura

Esta subregión de Antioquia cuenta con varios inmuebles que han sido declarados oficialmente como Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Redacción Turismo
19 de febrero de 2026, 12:21 p. m.
Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso.
Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso. Foto: Getty Images

Si es amante de la historia, la cultura y los viajes, esta nota es para usted. En Colombia, el departamento de Antioquia alberga múltiples inmuebles que han sido declarados oficialmente como Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional, algunos de ellos ubicados en la subregión oriente.

Estas construcciones ofrecen un viaje al pasado inigualable, pues su reconocimiento responde al profundo valor que representan para la memoria del país. Cada una ha sido testigo de acontecimientos que han dejado una huella imborrable en la historia del territorio colombiano y se contempla en su arquitectura.

Los detalles con los que fueron creadas reflejan el estilo de épocas memorables, como la colonial, y en muchos casos cobran aún más relevancia por haber albergado a personajes célebres cuya influencia fue decisiva para la nación.

En este contexto, entre los centros históricos y sectores antiguos por descubrir, sobresalen cuatro municipios del Oriente antioqueño. Uno de ellos es Rionegro, cuyo sector antiguo, también reconocido como su centro histórico, destaca por su gran legado colonial.

Este emblemático espacio fue declarado Monumento Nacional, categoría que hoy se conoce como Bien de Interés Cultural.

Rionegro, Antioquia
Panorámica de Rionegro, Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

Dentro de los bienes que hacen parte de este patrimonio se encuentran lugares como la Casa de la Maestranza, el Museo y algunos bienes que hacen parte de la conocida como Calle de la Convención, e inmuebles en el sector Belchite, Alto de la Capilla, La Pola y Alto del Medio, señala el medio local Oriente Antioqueño.

En Marinilla también se encuentran varios inmuebles que han sido reconocidos como parte de este patrimonio histórico de Antioquia, algunos de estos predios están ubicados en una área de 37 manzanas alrededor al parque principal del municipio.

Algunas de estas construcciones patrimoniales son la Alcaldía Municipal, la Parroquia La Asunción y la Casa Cural.

Marinilla
Marinilla es uno de los pueblos ideales para conocer en un viaje por Antioquia. Foto: Getty Images

A esta lista se suma el municipio de Concepción, un pueblo de angostas calles empedradas o adoquinadas y una colorida arquitectura urbana que data de los siglos XVIII y XIX.

Fue declarado como Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación desde 1999, en reconocimiento a su belleza, su arquitectura tradicional representada en sus casas, balcones coloniales y sus calles.

Basílica Inmaculada Concepción, Jardín
Basílica de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Jardín. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.
Por último, se encuentra el municipio de Abejorral, cuyo centro histórico fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación gracias a la gran cantidad de inmuebles que representan la arquitectura del periodo conocido como la colonización antioqueña.

Las construcciones, elaboradas en tapia pisada o bahareque y complementadas con cubiertas de madera rolliza, lata de guadua y teja de barro, se destacan por su notable estado de conservación, lo que las convierte en un valioso patrimonio arquitectónico.

Abejorral
Abejorral es uno de los pueblos para visitar en el oriente de Antioquia. Foto: Getty Images

