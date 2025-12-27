Bogotá registra varios accidentes en plena temporada de fin de año; se presentaron congestiones vehiculares en vías principales

Durante la temporada decembrina, la capital colombiana suele experimentar una aparente tranquilidad que, lejos de ser inofensiva, está generando un riesgo inesperado: con vías más despejadas y menor flujo vehicular, algunos conductores exceden los límites de velocidad y adoptan conductas imprudentes, situación que ya se refleja en accidentes y mantiene en alerta a las autoridades.

Una muestra de estos accidentes la vivieron los bogotanos este sábado 27 de diciembre, cuando se reportaron al menos cuatro choques de consideración en distintos sectores de la ciudad, todos relacionados con el exceso de velocidad y maniobras peligrosas.

El primer accidente registrado por las autoridades se presentó hacia las 11:50 de la mañana en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 170, donde una camioneta particular colisionó con un automóvil y ambos vehículos terminaron ocupando el carril exclusivo en sentido norte-sur.

Pese a la fuerza del choque y al cierre parcial de la vía, las autoridades informaron que no hubo personas heridas; no obstante, el hecho provocó congestión en uno de los principales corredores de la ciudad.

Un segundo siniestro se registró en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde en el puente de la Autopista Sur con avenida Villavicencio, en sentido oriente-occidente. Se trató de una colisión múltiple entre varios vehículos que, aunque no dejó heridos de gravedad, el hecho generó una intensa congestión en el sector, afectando el desplazamiento de las personas que salían de la capital.

Otros siniestro vial se presentó en la localidad de Puente Aranda, donde una camioneta y un automóvil chocaron en la avenida Américas con carrera 39, en sentido occidente-oriente. Este hecho impactó la movilidad en este corredor clave del occidente de Bogotá.

De igual forma, en Fontibón se registró un accidente entre un tractocamión y una buseta en la avenida Boyacá con calle 20, en sentido norte-sur. El choque generó congestión en la zona y requirió la presencia de los organismos de tránsito para regular el paso y prevenir nuevos incidentes.

Estos cuatro accidentes encendieron las alertas de las autoridades, que advierten sobre el aumento de conductas peligrosas al volante. La reducción del tráfico habitual puede crear una falsa percepción de seguridad que lleva a algunos conductores a exceder la velocidad y a desatender las normas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y recordaron que las vías despejadas no justifican maniobras riesgosas. Además de respetar los límites de velocidad, conservar la distancia y conducir con responsabilidad es fundamental para evitar accidentes y garantizar un cierre de año seguro en la capital.