Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

El pico y placa solidario le permite a los conductores en Bogotá mover su carro, los días de restricción, a cambio del pago de una tarifa estimada por la Secretaría de Movilidad.

Justamente, muchos capitalinos han acudido a esta opción para poder sacar su carro este 24 de diciembre, día de Navidad, y de esta forma salir de la ciudad sin tener que esperar a que la restricción ordinaria de pico y placa termine a las 9 de la noche.

Sin embargo, en redes sociales se han recogido cientos de quejas de usuarios que han acudido a la plataforma para poder pagar y salvarse de la restricción, pero que no han podido adelantar la transacción, viendo afectados sus planes para la jornada.

Este inconveniente ha provocado malestar entre los ciudadanos que necesitaban moverse por la ciudad o salir de la capital para llegar a los lugares donde piensan pasar la Navidad, pues no han podido utilizar sus vehículos debido a que la restricción sigue vigente y quien la incumpla será objeto de comparendo e inmovilización.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad por fallo de la plataforma?

La Secretaría de Movilidad se ha manifestado al respecto a través de sus redes sociales y ha confirmado el fallo en la plataforma para poder pagar el pico y placa solidario.

La entidad señaló que se trata de un problema técnico que ha afectado la emisión de los permisos y que procederá a entregarlos una vez sea superada la anomalía en el sistema.

“La plataforma de Pico y Placa Solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT. Una vez se resuelvan los inconvenientes, la Secretaría de Movilidad podrá emitir los permisos”, explicó la entidad.

Movilidad no ha entregado un estimado del tiempo que tardará en recuperarse la operatividad en la plataforma, por lo que es incierto cuánto deberán esperar quienes están intentando tramitar el permiso para poder sacar sus carros en esta fecha en la que hay especial congestión, pues las compras de última hora y los viajeros, provocan alto flujo vehicular en la ciudad.

Se levanta pico y placa en Bogotá por dos días

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que la medida de pico y placa opera con normalidad durante la temporada decembrina. No obstante, con el fin de facilitar los viajes turísticos y una movilidad eficiente, la medida se levantará los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, permitiendo la circulación de todos los vehículos sin restricción.

En cuanto al Pico y Placa Regional, este aplicará únicamente el lunes 12 de enero de 2026 en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., los vehículos con placa terminada en número impar.