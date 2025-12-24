Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

Como medida para facilitar la movilidad de los viajeros durante las festividades de fin de año, la Alcaldía de Bogotá confirmó el levantamiento del pico y placa durante dos jornadas.

A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional que operará el próximo 12 de enero. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

En este orden de ideas, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la medida opera con normalidad durante la temporada decembrina excepción de los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, permitiendo la circulación de todos los vehículos sin restricción.

Según lo anunciado, los vehículos particulares que tenían restricción estos días podrán circular e ingresar a la ciudad sin ningún problema y sin temor de saltarse el pico y placa regional, medida que fue levanta y volverá a operar hasta el próximo año.

Para quienes decidieron salir de la ciudad y tiene planeado su regreso el ‘puente de reyes’, deberán tener en cuenta que el lunes festivo, 12 de enero, la media volverá a aplicar de forma regular con el fin de facilitar el ingreso a la ciudad en una de los fines de semanas más congestionados del año.

El horario permitirá que, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., ingresen los vehículos con placa terminada en número par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., los vehículos con placa terminada en número impar.

las autoridades desplegaron operativos para garantizar la movilidad de quienes entran y salen de Bogotá. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Recomendaciones para los viajeros en temporada de fin de año

La Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para que planifiquen sus viajes con anticipación, revisen el estado de sus vehículos, respeten las normas de tránsito y atiendan siempre las indicaciones de las autoridades en vía.

Planee el viaje con tiempo, teniendo en cuenta el Pico y Placa Regional.

Revise el estado mecánico de tu vehículo antes de salir.

Use el cinturón de seguridad en todo momento.

Respete los límites de velocidad y evita maniobras peligrosas.

No maneje en estado de embriaguez .

. Evite adelantamientos en zonas prohibidas.

Acate todas las señales de tránsito.

Verifique que su equipo de emergencia esté completo: gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín, tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y linterna.

No estacione en lugares prohibidos.

Las autoridades levantaron el pico y placa en Bogotá para los vieres 25 de diciembre y 2 de enero de 2026 Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

De igual forma, la Gobernación de Cundinamarca también ha anunciado algunas medias para garantizar la seguridad de los más de 10,8 millones de vehículos se movilizarán por Cundinamarca entre el 1 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Para ello, el departamento tendrá más de 180 horas de monitoreo aéreo con drones y el apoyo de 500 unidades de la Policía de Tránsito de Cundinamarca.