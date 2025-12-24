A la hora de planear las vacaciones, muchas familias deciden viajar por tierra , por lo que la planeación del viaje, además de contabilizar tiempo y dinero para combustible, debe contemplar el pago de peajes, los cuales son mas costosos en algunas vías del país.

Los peajes tendrán incrementos a partir del 16 de enero de 2026. Foto: Periodistas del sur del Cauca

Justamente, en épocas de fin de año, los viajes se incrementan al igual que los precios de los peajes, pues con la llegada del 2026, el gobierno planea el aumento de las tarifas y ya tiene definida la fecha en la que comenzarán a regir.

Según explicó el Ministerio de Transporte, el ajuste al precio se hace con base en el Índice de precios al Consumidor, IPC, medido estipulada en la Ley y que se cumple año tras año.

Al respecto, la ministra María Fernanda Rojas confirmó que las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse en todas las concesiones viales del país a partir del próximo 16 de enero.

“En algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”, dijo Rojas a Valora Analitik.

De esta forma, quienes planean salir de viaje para disfrutar de algunos días de descanso, tendrán que ajustar su presupuesto si planean regresar después del 16 de enero, día en el que el ajuste del IPC se hará efectivo a las tarifas de los peajes en todo el territorio nacional.

Según los datos revelados por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, con corte a noviembre de 2025, el IPC fue del 5,30 % anual, cifra que servirá de base para establecer la nueva tarifa de los peajes en Colombia

El ajuste del precio en los peajes se hace de acuerdo al IPC. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Los peajes más caros de Colombia

Tras el aumento contemplado, estos serían los peajes más costosos del país; cabe señalar que sin haber realizado el ajuste, estos puntos siguen siendo considerados como algunos de los que cobran las tarifas más elevadas en el territorio nacional:

Pipiral (vía Villavicencio): $26.400

Túnel del Oriente (Antioquia): $25.000

Cisneros: $24.600

Aburrá: $24.107

Guaico (San Cristóbal): $23.800

¿Qué cubre el pago de peajes en Colombia?

muchos conductores desconocen que el pago de este recaudo tiene algunos beneficios en caso de que se presente una emergencia o un incidente en carretera; además, no se hace necesario haber pasado por un peaje para poder utilizar esos servicios, pues según la norma, con solo transitar por esa vía concesionada, el conductor ya puede hacer uso de estas ayudas.

En ocasiones se dice que es mejor conserva el tiquete de pago del peaje para poder demostrar la contribución en caso de que se requiera alguno de los servicios que ofrecen las compañías que administran las vías; sin embargo, como no es obligatorio haber pasado por la caseta de pago, la ley es clara en señalar que se puede solicitar la ayuda cuando esta se requiera.

Con este aporte económico que hacen los conductores o usuarios de una vía se promueve la construcción y mantenimiento de las carreteras, con ello se aumenta la conectividad, se facilita el comercio de bienes y se permite la movilidad.

De igual forma, los peajes están diseñados con el objetivo de garantizar el perfecto estado de las vías, para que los viajeros puedan tener un trayecto seguro y se eviten accidentes.

Algunos de estos servicios para la seguridad en la vía

Información turística del lugar de destino.

Asistencia de grúas.

Servicio de ambulancia.

Servicio de carro-taller

Inspección vial.

Seguro contra algún accidente por afectación en la vía o derrumbe.

Los servicios estarán disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana en cualquier corredor vial.

Hay que aclarar que en la parte de atrás del tiquete están las líneas de atención o números para contactar a los proveedores de los distintos servicios en caso de sufrir algún inconveniente. Si esto se presenta, el concesionario deberá atender la contingencia de manera oportuna.