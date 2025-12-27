Tragedia en Medellín: niño de 4 años murió tras sufrir quemaduras después de que le tiraran una botella prendida en llamas

Hay consternación en la ciudad de Medellín por la muerte de un Leandro Saldarriaga Martínez, un niño de tan solo cuarto años de edad, que falleció tras sufrir graves quemaduras en medio de lo que parecía ser un inocente juego de niños.

La noticia se confirmó el pasado jueves, 25 de diciembre, y ya se han ido conociendo nuevos detalles de lo que ocurrió para que la tragedia se consumara.

El menor, al parecer, se encontraba al frente de una vivienda ubicada en el barrio Prado Centro. Leandro estaba en compañía de otros niños y todos estaban departiendo tranquilamente.

En un momento, uno de los pequeños habría tomado un recipiente que contenía gasolina y lo comenzó a manipular. En medio de lo que parecía ser algo inocente y una simple broma, otro de los menores le prendió fuego a la botella.

Ante la aparición de las llamas, el niño tiró el envase, al parecer en un acto de reflejo, pero no se percató que delante de él estaba Leandro. Lastimosamente, la botella lo alcanzó y las llamas rápidamente se esparcieron por su cuerpo.

La víctima resultó con lesiones de gravedad, especialmente en el rostro y sus extremidades, que fueron las más afectadas. Al ver lo que estaba pasando, los familiares del niño lo auxiliaron, apagaron el fuego y lo trasladaron rápidamente hasta un centro médico.

El menor ingresó al Hospital San Vicente Fundación, allí permaneció varios días recibiendo la atención de los médicos. Sin embargo, perdió la batalla: murió en plena celebración de Navidad.

La situación ha generado gran consternación y tristeza en la capital de Antioquia, ya que lo que tenía que ser un momento de celebración, se terminó convirtiendo en un escenario de tragedia.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido, especialmente la forma en la que la botella con gasolina llegó al alcance de los menores, ya que este fue el desencadenante de todo lo sucedido.

El caso ha sido aprovechado para hacerle un llamado a los padres de familia para que estén al pendientes de sus hijos y los mantengan alejados de estas sustancias que son peligrosas.