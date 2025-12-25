Nación

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Con corte al 25 de diciembre, la capital de Antioquia registra 18 menores de edad afectados.

Redacción Nación
25 de diciembre de 2025, 4:37 p. m.
Durante la noche del 24 de diciembre se presentaron varias emergencias por mala manipulación de la pólvora.
Durante la noche del 24 de diciembre se presentaron varias emergencias por mala manipulación de la pólvora. Foto: Colprensa

La Alcaldía de Medellín dio a conocer el balance más recientes de personas quemadas con pólvora en la capital de Antioquia. De acuerdo con la entidad, al 25 de diciembre van 56 personas afectadas en la ciudad.

De acuerdo con las cifras suministradas, de los 56 casos que se reportan en lo corrido de diciembre, un aumento de 17 personas frente a las 39 que se registraban en 2024, el 25 % son mujeres y el 75 % hombres.

Diversión que quema: el peligroso mundo de la pólvora deja cada año cientos de personas con graves lesiones

Los lesionas por pólvora han venido aumentando en la ciudad año tras año. Según el informe dado a conocer por la Alcaldía, al 25 de diciembre de 2023 se presentaban 43 casos, el año siguiente la cifra bajó a 39 y hoy alcanza 56.

  • 2019: 13 casos
  • 2020: 14 casos
  • 2021: 22 casos
  • 2022: 23 casos
  • 2023: 43 casos
  • 2024: 39 casos
  • 2025: 56 casos

Entre los 0 y los 5 años se presentan 5 casos, de los 6 a los 11 años hay 1 solo hecho, entre los 12 y 17 años se registran 12 menores lesionados, mientras que los mayores de 18 años alcanzan un total de 38 casos.

El 28,6 % de los lesionados, que representa 16 casos, sufrió quemaduras de primer grado; el 50,6 % (30 casos) se encuentran en el segundo grado y solo el 5,36 %, es decir, 3 casos, alcanzó el tercer grado.

Reporte de lesionados con pólvora en Medellín al 25 de diciembre.
Reporte de lesionados con pólvora en Medellín al 25 de diciembre. Foto: Alcaldía de Medellín

De acuerdo con las cifras, el 50 % de los casos presentó en las personas que manipulaban la pólvora, mientras que 43 % estaba como observador, es decir, 28 24 casos, respectivamente.

Tragedia familiar por cuenta de la pólvora

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre la tragedia que vivió una familia en la madrugada de este jueves, 25 de diciembre. De acuerdo con el mandatario, un volador cayó sobre su vivienda en el sector de Granizal.

"Siendo las 2:49 a. m. de hoy, se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104″, resaltó Gutiérrez.

Le pidió a sus vecinos que no quemaran pólvora y lo apuñalaron hasta matarlo, en Antioquia

Pese a que la emergencia fue atendida por Bomberos Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el incidente dejó tres menores de edad y dos adultos lesionados.

“Los 3 menores de edad de 6, 8 y 11 años de edad, permanecen en UCI, debido a la prolongada exposición al humo. La mujer adulta ya fue dada de alta y el hombre adulto sigue en atención en Urgencias”, indicó el alcalde.

El mandatario distrital aseguró que este es el cuarto incendio que se registra en la ciudad que está relacionado al uso de pólvora y globos de mecha, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para lo que resta de las fiestas.

Hacemos un llamado urgente a la conciencia y al autocuidado: el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos”, sentenció.

