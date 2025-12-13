Diversión que quema: el peligroso mundo de la pólvora deja cada año cientos de personas con graves lesiones

El limbo jurídico en el que se mueve el mercado de la pólvora en el país está dejando un número creciente de personas con quemaduras y lesiones de extrema gravedad. Aunque se trata de una actividad reglamentada por el Gobierno nacional, en amplias zonas de Colombia opera con rasgos de ilegalidad.

Es un negocio que mueve más de 185.000 millones de pesos al año, al tiempo que es el sustento de cerca de 30.000 familias en todo el territorio nacional.

En la temporada de fin de año, la venta de pólvora se dispara. | Foto: ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Según lo establecido en el Decreto 2174 de 2023, está prohibida la venta y manipulación de pólvora en niños, adolescentes y personas en estado de alicoramiento o bajo el efecto de las drogas. Si las autoridades encuentran a un menor manipulando pólvora, será puesto a disposición de un defensor de familia y sus padres serán sancionados con una multa.

Para entender la gravedad del uso irresponsable de la pólvora, basta con mirar los informes del Instituto Nacional de Salud (INS), que con corte al 12 de diciembre de 2025 ya reportaba 476 casos de personas quemadas.

Una cifra que es 12,8 por ciento más alta que la del año pasado para la misma fecha. De esos, 165 reportes correspondían a menores de edad, entre los que había 18 que estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol.

Por otro lado, 311 son mayores de edad y, de esos, 124 fueron identificados como personas en estado de embriaguez. Respecto a las ciudades y departamentos con mayores reportes de quemados, están, en primer lugar, Antioquia, que tiene 65 lesionados; luego Bogotá, con 43. Le siguen Cauca, con 35; Cundinamarca, que ha reportado 24 heridos; Valle del Cauca, con 23, y Atlántico, donde hay 22 lesionados.