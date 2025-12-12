Alcaldía de Bogotá lanza llamado para no usar pólvora estas fiestas de fin de año: “No lamentemos mañana”

‘Hablemos hoy para no lamentarnos mañana, evite el uso de la pólvora porque algunos recuerdos no se borrarán jamás’. Con esta campaña de la Alcaldía de Bogotá, el Distrito busca que en estas fiestas de fin de año se genere una mayor conciencia sobre el uso de pólvora en manos inexpertas, una actividad que pone en riesgo el bienestar y la salud principalmente de niños, niñas y adolescentes.

Las cifras de lesionados por pólvora son alarmantes. En lo que va de diciembre, la capital del país registra 18 personas afectadas, de las cuales 17 se presentaron en la Noche de Velitas. De ese total, siete son niños. El año pasado, la ciudad registró un total de 146 lesionados por pólvora, un 16 por ciento más que en 2023. De esos casos, 43 involucraron a menores de edad, y cuatro ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de ebriedad.

Ante ese panorama, la Alcaldía insiste en que padres y cuidadores deben mantener a los menores de edad alejados de cualquier contacto con estos elementos, y recuerda que la pólvora no solo causa quemaduras y amputaciones, sino también daños auditivos, intoxicaciones y traumas emocionales.

En caso de una lesión por pólvora, las recomendaciones médicas indican no aplicar cremas, ungüentos ni remedios caseros como sábila, aceites o café, ya que contaminan la herida y retrasan la cicatrización; evitar reventar ampollas o usar algodón, esparadrapo o microporo; cubrir la zona con un paño limpio o gasa mojada, y buscar atención médica inmediata, pues ninguna quemadura es leve y puede infectarse sin tratamiento profesional.

Asimismo, la Alcaldía recuerda que los padres o responsables de un niño herido con pólvora enfrentan procesos penales y medidas correctivas, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para restaurar los derechos de la víctima, y cualquier ciudadano puede reportar la venta ilegal de pólvora o su uso por menores de edad a la línea 123.

La normatividad en Colombia sobre este tema es clara y estricta: fabricar, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar pólvora, pirotécnicos, fuegos artificiales o globos implica multas de hasta 759.200 pesos, además de decomiso y destrucción del material.

El llamado de la Alcaldía se extiende a los riesgos de la pirotecnia para las mascotas. De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 se registraron 1.901 casos de afectación, de los cuales 702 fueron en animales de compañía y 1.199 silvestres, con traumatismos, intranquilidad, agresividad y aturdimiento. “Para dueños de perros y gatos, se sugiere cerrar puertas y ventanas durante las explosiones para prevenir fugas, y no dejarlos solos, permaneciendo a su lado”, aseguraron desde la Alcaldía Mayor.