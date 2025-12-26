Nación

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Una mujer recibió el alta médica, mientras que el hombre continúa bajo observación en el servicio de urgencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

26 de diciembre de 2025, 9:03 p. m.
La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural.
La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural. Foto: Blu Antioquia/Montaje:Semana

Un incendio domiciliario ocurrido la madrugada del 25 de diciembre dejó a tres menores de 6, 8 y 11 años internados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por inhalación de humo y al nororiente de Medellín.

Inicialmente, las autoridades y el alcalde Federico Gutiérrez informaron que el fuego podría haberse iniciado por un artefacto pirotécnico; sin embargo, la investigación posterior determinó que la causa fue una falla eléctrica en una extensión usada para las luces navideñas.

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Después de Nochebuena, a las 2:49 a. m., la línea de emergencias recibió la llamada que alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en el sector Granizal.

Dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) acudieron al sitio y controlaron la situación. En total, cinco personas de la misma familia resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

Medellín

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Medellín

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Medellín

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Medellín

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Medellín

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Cartagena

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Bogotá

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Nación

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

En sus primeras comunicaciones, el alcalde Fico Gutiérrez había informado que el incendio podría haberse originado por la caída de un volador de pólvora sobre la vivienda. Sin embargo, tras la inspección técnica de la escena, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín determinó el origen real de la tragedia, descartando la hipótesis inicial de pólvora.

Además de los menores afectados y los adultos, una mujer recibió el alta médica, mientras que el hombre continúa bajo observación en el servicio de urgencias.

El capitán Juan Guillermo Usma, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, explicó que la determinación de la causa del incendio se realizó con base en la evaluación técnica del lugar y los indicios recopilados durante la inspección. En su mensaje público, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que durante diciembre se han registrado otros incendios en Medellín relacionados con el uso de pólvora y globos de mecha.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Sumando a esto, la Secretaría de Salud de Medellín reportó para este 26 de diciembre que ya van 60 lesionados por el uso de productos pirotécnicos. Esto significa que han ascendido los casos en un 54 % comparando con las cifras del año pasado.

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural por parte del equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), con el fin de establecer el nivel de afectación. De manera paralela, el equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento a la familia afectada.

Mas de Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural.

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Noticias Destacadas