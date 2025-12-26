Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Un incendio domiciliario ocurrido la madrugada del 25 de diciembre dejó a tres menores de 6, 8 y 11 años internados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por inhalación de humo y al nororiente de Medellín.

Inicialmente, las autoridades y el alcalde Federico Gutiérrez informaron que el fuego podría haberse iniciado por un artefacto pirotécnico; sin embargo, la investigación posterior determinó que la causa fue una falla eléctrica en una extensión usada para las luces navideñas.

Después de Nochebuena, a las 2:49 a. m., la línea de emergencias recibió la llamada que alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en el sector Granizal.

Dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) acudieron al sitio y controlaron la situación. En total, cinco personas de la misma familia resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

En sus primeras comunicaciones, el alcalde Fico Gutiérrez había informado que el incendio podría haberse originado por la caída de un volador de pólvora sobre la vivienda. Sin embargo, tras la inspección técnica de la escena, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín determinó el origen real de la tragedia, descartando la hipótesis inicial de pólvora.

Además de los menores afectados y los adultos, una mujer recibió el alta médica, mientras que el hombre continúa bajo observación en el servicio de urgencias.

El capitán Juan Guillermo Usma, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, explicó que la determinación de la causa del incendio se realizó con base en la evaluación técnica del lugar y los indicios recopilados durante la inspección. En su mensaje público, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que durante diciembre se han registrado otros incendios en Medellín relacionados con el uso de pólvora y globos de mecha.

Sumando a esto, la Secretaría de Salud de Medellín reportó para este 26 de diciembre que ya van 60 lesionados por el uso de productos pirotécnicos. Esto significa que han ascendido los casos en un 54 % comparando con las cifras del año pasado.

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural por parte del equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), con el fin de establecer el nivel de afectación. De manera paralela, el equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento a la familia afectada.