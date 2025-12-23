Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Este 23 de diciembre se registró en Medellín el primer caso confirmado en Colombia de influenza AH3N2. Tras conocerse el hallazgo en la ciudad, el alcalde Federico Gutiérrez informó el hecho a través de su cuenta en X y reiteró el mensaje oficial de las autoridades sanitarias, luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmara el caso.

Según lo informado por la Secretaría de Salud y replicado por el mandatario local, se trata de un niño de dos años, residente en Medellín, que presentó síntomas leves luego de un viaje. El menor no requirió hospitalización y, de acuerdo con las autoridades, ya se encuentra completamente recuperado.

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmado por el Instituto Nacional de Salud, mediante pruebas moleculares realizadas por sus grupos de virología y genómica de microorganismos emergentes.

“Es muy grave”: Fico Gutiérrez reacciona a informe de SEMANA sobre supuestas intromisiones de la senadora Isabel Zuleta en operativos de las FF. AA.

En su mensaje, Gutiérrez insistió: “Reiteramos un llamado clave a la ciudadanía: la vacunación contra la influenza salva vidas”. Añadió que la vacuna contra la influenza incluye la cepa AH3N2 y que está disponible en los puntos de vacunación de la ciudad.

El alcalde también señaló que, por ahora, en Medellín no se observan aumentos en las consultas, hospitalizaciones ni muertes asociadas a infecciones respiratorias, y que la ciudad mantiene la capacidad de vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron que el caso corresponde a una persona con antecedente de un viaje reciente en un crucero con salida desde Miami, quien presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, lo que activó los protocolos de vigilancia establecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado un incremento en la gravedad de los casos ni en la circulación del virus en el país.

¿Qué significa el subclado K y qué tan distinta es la enfermedad?

El subclado K presenta mutaciones con diferencias genéticas frente a versiones previas de H3N2; esas mutaciones pueden reducir algo la eficacia de la inmunidad previa en algunos casos y, por eso, hay mayor atención de vigilancia genómica.

Los síntomas siguen siendo equivalentes a una gripe fuerte: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión y malestar general, y las complicaciones graves se concentran en personas mayores o con comorbilidades.

Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

Según los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para la vacuna estacional 2025, la formulación para este año incluye una cepa AH3N2 homologada para la temporada del hemisferio sur; por eso, las autoridades insisten en que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir hospitalizaciones y muertes por complicaciones asociadas a la influenza.