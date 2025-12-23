Nación

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Se trata de un niño de dos años, residente en Medellín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

23 de diciembre de 2025, 11:34 p. m.
Federico Gutiérrez habló del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín.
Federico Gutiérrez habló del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín. Foto: Getty Images/Montaje:Semana

Este 23 de diciembre se registró en Medellín el primer caso confirmado en Colombia de influenza AH3N2. Tras conocerse el hallazgo en la ciudad, el alcalde Federico Gutiérrez informó el hecho a través de su cuenta en X y reiteró el mensaje oficial de las autoridades sanitarias, luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmara el caso.

Según lo informado por la Secretaría de Salud y replicado por el mandatario local, se trata de un niño de dos años, residente en Medellín, que presentó síntomas leves luego de un viaje. El menor no requirió hospitalización y, de acuerdo con las autoridades, ya se encuentra completamente recuperado.

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmado por el Instituto Nacional de Salud, mediante pruebas moleculares realizadas por sus grupos de virología y genómica de microorganismos emergentes.

“Es muy grave”: Fico Gutiérrez reacciona a informe de SEMANA sobre supuestas intromisiones de la senadora Isabel Zuleta en operativos de las FF. AA.

En su mensaje, Gutiérrez insistió: “Reiteramos un llamado clave a la ciudadanía: la vacunación contra la influenza salva vidas”. Añadió que la vacuna contra la influenza incluye la cepa AH3N2 y que está disponible en los puntos de vacunación de la ciudad.

Medellín

Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Medellín

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

Medellín

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Medellín

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

Medellín

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Medellín

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Medellín

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

Medellín

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

Finanzas

Barranquilla, Medellín y Cali concentran nuevas oportunidades laborales este mes

Medellín

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

El alcalde también señaló que, por ahora, en Medellín no se observan aumentos en las consultas, hospitalizaciones ni muertes asociadas a infecciones respiratorias, y que la ciudad mantiene la capacidad de vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron que el caso corresponde a una persona con antecedente de un viaje reciente en un crucero con salida desde Miami, quien presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, lo que activó los protocolos de vigilancia establecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado un incremento en la gravedad de los casos ni en la circulación del virus en el país.

¿Qué significa el subclado K y qué tan distinta es la enfermedad?

El subclado K presenta mutaciones con diferencias genéticas frente a versiones previas de H3N2; esas mutaciones pueden reducir algo la eficacia de la inmunidad previa en algunos casos y, por eso, hay mayor atención de vigilancia genómica.

Los síntomas siguen siendo equivalentes a una gripe fuerte: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión y malestar general, y las complicaciones graves se concentran en personas mayores o con comorbilidades.

Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

Según los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para la vacuna estacional 2025, la formulación para este año incluye una cepa AH3N2 homologada para la temporada del hemisferio sur; por eso, las autoridades insisten en que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir hospitalizaciones y muertes por complicaciones asociadas a la influenza.

Mas de Medellín

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación contra la influenza salva vidas”

METRO DE MEDELLÍN

Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Imagen del video del perro sobre la tumba de una de las víctimas del siniestro.

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

Este es el momento en el que algunas personas saquean los objetos personales de las víctimas.

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

atracadores en San Andrés Islas

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Hidroituango.

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Accidente de bus en Remedios, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas.

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

Identifican a hincha que ingresó pólvora al Atanasio Girardot.

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes.

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Noticias Destacadas