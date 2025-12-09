Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una fuerte advertencia este martes tras los disturbios registrados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde —según reportes oficiales— un grupo de encapuchados incendió una oficina dentro del campus.

Gutiérrez calificó el hecho como un acto de terrorismo y aseguró que la situación evidencia una toma violenta de la institución por parte de pequeños grupos que afectan a toda la comunidad académica. “Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico. Diez encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre”, afirmó el mandatario.

Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre.

Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo.

Son unos muy pocos afectando a muchos.

Hay que… pic.twitter.com/rFROi8NxJA — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 9, 2025

El alcalde señaló que estos hechos vienen siendo advertidos desde hace meses y pidió recuperar el control del campus. “Se tomaron el Poli. Son unos muy pocos afectando a muchos. Hay que liberar al Poli de esos delincuentes”, agregó.

Gutiérrez expresó respaldo a los estudiantes que, según él, están siendo intimidados por los grupos que realizan estas acciones. “Estoy del lado de la inmensa mayoría de estudiantes que se sienten atemorizados por unos pocos. Afectan el desarrollo de las actividades académicas”, dijo.

El mandatario local reclamó mayor contundencia de las autoridades universitarias y señaló que la respuesta institucional ha sido insuficiente. “No más excusas. Fuera los violentos de las universidades públicas. Las directivas deben hacer algo. Pasan de agache frente a estas situaciones”, concluyó.

Crisis en la Universidad de Antioquia

A la Universidad de Antioquia le cayeron todos los males al mismo tiempo: la entidad de educación superior pública más importante de los paisas está atravesando por una crisis financiera sin antecedentes en los últimos 20 años, por una crisis ética y una de gobernabilidad.

La situación llevó a que el mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en diálogo con SEMANA cuestionara el papel del rector John Jairo Arboleda.

“El rector es una buena persona, yo no voté por él, pero pienso que se le salió esa situación de las manos, acá se necesita alguien con criterio”, dijo el mandatario regional. Su crítica está relacionada con el manejo que, según Andrés Julián Rendón, el rector les ha dado a los recursos de la institución educativa.

“Ha sido muy mal manejada en los últimos años, parte del problema financiero se explica en dos razones: un decreto del Gobierno nacional, que remunera la investigación de los profesores, que reciben un incentivo a la investigación asociado al nivel de formación que tienen, lo mismo a los paper o publicaciones que tengan en revistas indexadas internacionalmente, entonces hay profesores que terminan ganándose 50, 60 u 80 millones de pesos mensualmente, algo que el Gobierno nacional tiene que corregir”, dijo.