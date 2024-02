“Están enterrando a la Universidad de Medellín”: rectora Elda Patricia Correa expone en SEMANA “situaciones preocupantes” en esta institución

“Están enterrando la universidad”

Aunque todavía no son claras las causas de las millonarias pérdidas operacionales, Correa hizo un análisis preliminar: “hay que pensar que, de todas maneras, el tiempo de pandemia impactó negativamente el flujo normal de matrículas de estudiantes, pero también es cierto que cuando se dedica mucho dinero a la administración y se adelgaza la parte académica, pues eso puede implicar unos costos administrativos muy altos que no se ven reflejados en el objeto misional de la universidad ”.

“Si tengo déficit operacional, no puedo estar regalando la platica”

Esta donación no pasa de agache, teniendo en cuenta que las finanzas de la universidad no atraviesan por el mejor momento. “Si yo tengo un déficit operacional, yo no puedo estar regalando la platica”, comentó la rectora. A su vez, anotó que si bien la institución puede recibir donaciones, no puede empobrecerse injustificadamente con este tipo de aportes.