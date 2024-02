¿Por qué estudiantes de la Universidad de Antioquia llevan 39 semestres, 20 años sin graduarse?: Gobernador Andrés Julián Rendón denuncia

“La universidad se ha embarcado en una muy mala aplicación de recursos del orden de los 240 mil millones de pesos. Entonces, yo no estoy estigmatizando a nadie, simplemente estoy poniendo una alerta sobre un tema que se debe discutir en el seno del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ”, dijo Rendón.

El gobernador de Antioquia hasta calificó de “barbaridad”, el hecho de que algunos estudiantes lleven 39 semestres en un carrera y aún no logren obtener su título, teniendo en cuenta estarían durando en el claustro alrededor de 20 años.

“Aquí hay muy pocos estudiantes de Medicina, según la información que me ha suministrado la misma universidad, pero supongamos que tengamos problemas socioeconómicos que sin duda podrán existir; pues entonces el programa de Bienestar Universitario de la UdeA, en lugar de dejar pasar el tema, pues activen mejor un programa sensato y superemos esos problemas de rezago estudiantil, miremos por qué no están aprendiendo, por qué no están saltando rápidamente al mercado laboral”, agregó Rendón en Vicky en Semana.