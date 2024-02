Gobernador Andrés Julián Rendón revela la millonada que la Universidad de Antioquia ha gastado en sospechosos “estudiantes eternos”

En el espacio de Vicky en Semana, el mandatario departamental reveló la millonaria cifra que ha gastado la institución en los estudiantes que suman alrededor de 20 años cursando programas de pregrado y que, a la fecha, aún no se han graduado.

“Supongamos que tenemos problemas socioeconómicos -sin duda podrán existir-, pues, entonces, el programa de bienestar universitario de la UDEA, en lugar de dejar pasar el tema, pues debería activar un programa sensato, superando los problemas de rezago estudiantil y revisar por qué no están aprendiendo, por qué no están saltando rápidamente al mercado laboral. Es que esto es costoso no solo para la universidad, es costoso para cada persona. La gente va a la universidad con la ilusión de salir rápido de allí y disfrutarla al máximo, pero también de engancharse al mercado laboral y tener oportunidades económicas que le permitan avanzar en el transcurrido de su vida”, explicó Rendón.