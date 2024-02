Universidad de Antioquia responde a polémica por estudiantes que llevan más de 30 semestres en pregrado: “está acorde al reglamento”

Bajo esta fórmula, se extiende considerablemente la carrera. Allí clasifican los padres de familia y empleados que no pueden dedicar todo su tiempo al estudio: “Hay historias detrás de todas esas cifras. Es muy posible encontrar en la Universidad de Antioquia estudiantes que se demoren diez años para hacer una carrera de cinco”, dijo Arboleda.

Aunque hay ciertos controles para los alumnos. La norma pone restricciones al número de asignaturas que se pueden cancelar y perder durante los semestres académicos: “Un estudiante no puede cancelar una materia a perpetuidad. No la puede cancelar, sino dos veces, no puede repetir una asignatura, sino tres”, agregó el funcionario.