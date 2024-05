Walter Zúñiga, alcalde de Miranda (Cauca), confesó que está “buscando palanca” para que le mejoren su esquema de seguridad

Pese a la fuerte ola de violencia que hay en su territorio, el mandatario local contó en este medio que no cuenta en la actualidad con un esquema de seguridad. Incluso, confesó que está buscando a alguien que le ayude dentro de la UNP para obtener más protección.

“Yo tengo el acompañamiento de un solo policía. Se me hizo el respectivo estudio de riesgos de manera extraordinaria, pero tocar puerta en la UNP es complejo. Aquí también estamos buscando palanca para eso. Es la hora de que no se me ha brindado un esquema”, agregó Zúñiga.