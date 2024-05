Alcaldesa de Jamundí dice que disidencias de las Farc “empiezan a adueñarse del territorio” y denuncia que la UNP no la protege

Ante ese panorama, Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, dijo en Vicky en Semana que las disidencias de las Farc “empiezan a adueñarse del territorio” . También denunció que aún no cuenta con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar del alto riesgo de un atentado en su contra.

La mandataria local fue enfática en decir que, durante años, las comunidades ubicadas en zona rural de Jamundí han estado abandonadas por el Estado. “Realmente hay un abandono estatal por años. Aquí debe haber una intervención integral; no podemos hablar de ‘paz total’, sino hacemos inversión social ”, destacó.

Y agregó: “en los espacios en los que no ejerce autoridad y no hay ocupación institucional, no está la oferta institucional, pues esos espacios vacíos son los que ocupan esos grupos al margen de la ley y empiezan a adueñarse del territorio, a ser autoridad y poner sus propias reglas. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado al nivel nacional porque esa intervención debe ser integral y deben ocuparse los espacios para prevenir esas situaciones”.